Пострадали три человека: около Тюмени на оживленной дороге разбились «Лада» и КИА

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Отечественный автомобиль влетел в правый бок иномарки. Причины аварии выясняются, машины получили значительные повреждения.
«Предварительно, три человека получили травмы», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице столкнулись две «Лады». Авария произошла на пешеходном переходе на улице Ватутина. Машины ехали в попутном направлении. Удар пришелся в прицеп «Лады Калины», который перевозил мешок с картошкой.