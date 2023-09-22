Пострадали три человека: около Тюмени на оживленной дороге разбились «Лада» и КИА

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице столкнулись две «Лады». Авария произошла на пешеходном переходе на улице Ватутина. Машины ехали в попутном направлении. Удар пришелся в прицеп «Лады Калины», который перевозил мешок с картошкой.