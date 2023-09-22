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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Авария около Тюмени

Пострадали три человека: около Тюмени на оживленной дороге разбились «Лада» и КИА

22 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Авария около Тюмени
На третьем километра Старотобольского тракта столкнулись автомобили ВАЗ и КИА. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Отечественный автомобиль влетел в правый бок иномарки. Причины аварии выясняются, машины получили значительные повреждения.

«Предварительно, три человека получили травмы», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Авария около Тюмени
Видео: "Наш город"

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице столкнулись две «Лады». Авария произошла на пешеходном переходе на улице Ватутина. Машины ехали в попутном направлении. Удар пришелся в прицеп «Лады Калины», который перевозил мешок с картошкой.

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