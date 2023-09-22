Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 23 и 24 сентября

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Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 09:10
В Тюмени в субботу, 23 сентября, день ожидается солнечным и без осадков. В утренние часы термометры покажут +3…+5, к полудню воздух прогреется до +11….+14. В ночные часы температура воздуха составит +9…+11. В течение дня ожидается северо-западный ветер с переходом на западный 5-9 м/с.
В воскресенье, 24 сентября, в областной столице существенной потеплеет — максимальная температура воздуха в этот день составит +21…+23. Осадки маловероятны, ожидается западный ветер 4-9 м/с.
В Тобольске 23 сентября ожидается переменная облачность и без осадков. В утренние и ночные часы термометры покажут +3…+10, в течение дня воздух прогреется до +12…+14, скорость северо-западного ветра с переходом на западный составит 3-9 м/с.
В воскресенье день пройдет при переменной облачности. Утром температура воздуха составит +9…+10, к полудню потеплеет до + 19…+20. Скорость западного ветра составит 3-6 м/с.
В Ялуторовске в субботу ожидается прохладная и ветреная погода — максимальная температура воздуха составит +11…+14, в утренние и ночные часы термометры и вовсе опустятся до +2…+4. Скорость северо-западного ветра будет достигать 7-8 м/с.
В воскресенье, 24 сентября, потеплеет до +17…+22. День ожидается солнечным, но ветреным — в течение дня будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный и северо-западный со скоростью до 6-8 м/с.
В Заводоуковске в субботу, 23 сентября, ожидается переменная облачность, ветер до 9 м/с и максимальная температура воздуха +11…+14. В воскресенье в городе потеплеет — утром термометры покажут +7…+9, к полудню поднимутся до +17…+22. В течение дня ожидается ветер разных направлений 4-8 м/с.
В Ишиме в субботу ожидается ясная и ветреная погода. Осадки синоптики не прогнозируют. В утренние и вечерние часы температура воздуха составит +3….+8, в светлое время суток +10…+13. Скорость северо-западного будет достигать 8-10 м/с.
В воскресенье, как и в целом на юге Тюменской области, в городе потеплеет — утром термометры покажут +8…+9, к полудню воздух прогреется до +20. День пройдет при переменной облачности и западном ветре 5-8 м/с.