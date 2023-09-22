Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 23 и 24 сентября

В Тюмени в субботу, 23 сентября, день ожидается солнечным и без осадков. В утренние часы термометры покажут +3…+5, к полудню воздух прогреется до +11….+14. В ночные часы температура воздуха составит +9…+11. В течение дня ожидается северо-западный ветер с переходом на западный 5-9 м/с.