«Плевалась и пинала автомобиль»: тюменки разругались на парковке у ТЦ «Солнечный»

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Драки удалось избежать, участницы быстро уехали с месте инцидента.