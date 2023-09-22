«Плевалась и пинала автомобиль»: тюменки разругались на парковке у ТЦ «Солнечный»

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
После небольшой перепалки зачинщица конфликта уехала по своим делам.
«Супруга стояла на перекрестке у знака уступи дорогу, а эта дама сзади сигналила, чтобы она быстрее проехала. Далее обогнала, встала на парковке у ТК Сибиряк и начала вести себя неадекватно, плевалась и пинала автомобиль», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Драки удалось избежать, участницы быстро уехали с месте инцидента.