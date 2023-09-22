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Updated Сегодня, 14:09

Между женщинами на парковке произошел конфликт

«Плевалась и пинала автомобиль»: тюменки разругались на парковке у ТЦ «Солнечный»

22 сентября 2023, 14:09
Фото: 1MI
Между женщинами на парковке произошел конфликт
В областной столице недалеко от ТЦ «Солнечный» произошел конфликт между автомобилистками. Агрессивная тюменка пинала машину женщины на парковке у ТК «Сибиряк».

После небольшой перепалки зачинщица конфликта уехала по своим делам.

«Супруга стояла на перекрестке у знака уступи дорогу, а эта дама сзади сигналила, чтобы она быстрее проехала. Далее обогнала, встала на парковке у ТК Сибиряк и начала вести себя неадекватно, плевалась и пинала автомобиль», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
Между женщинами на парковке произошел конфликт
Видео: 1MI

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Драки удалось избежать, участницы быстро уехали с месте инцидента.

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#Общество#Видео#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Здоровье#Конфликты
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