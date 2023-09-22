Огромные пробки сковали весь центр Тюмени

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
«Микроавтобус стоит на аварийке, сейчас час пик, и ещё это. Пробка на Профсоюзной огромная», — сообщил «Нашему городу» водитель такси Вадим А.
По информации автомобилистов, серьёзные заторы наблюдаются в основном в центре города. На Объездной дороге и Московском тракте огромных заторов пока нет. По данным 2ГИС, пробки в Тюмени составили 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлую пятницу 15 сентября в Тюмени на Московском тракте собралась пробка в 4 километра.