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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Пробки снова сковали центр города

Огромные пробки сковали весь центр Тюмени

22 сентября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Пробки снова сковали центр города
В центре областной столицы скорость движения снизилась до 3 — 6 км/ч. На улице Профсоюзной из-за сломанной «Газели» машины почти не двигаются.
«Микроавтобус стоит на аварийке, сейчас час пик, и ещё это. Пробка на Профсоюзной огромная», — сообщил «Нашему городу» водитель такси Вадим А.

По информации автомобилистов, серьёзные заторы наблюдаются в основном в центре города. На Объездной дороге и Московском тракте огромных заторов пока нет. По данным 2ГИС, пробки в Тюмени составили 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в прошлую пятницу 15 сентября в Тюмени на Московском тракте собралась пробка в 4 километра.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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