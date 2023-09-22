Многодетную семью из Тюмени наградили орденом «Родительской славы»

Указ о присвоении семье Якуниных ордена «Родительская слава» подписал президент Владимир Путин. Награда была учреждена еще в 2008 году и вручается она за укрепление института семьи в России. Всего, за 15 лет существования награды, ее получили 494 семьи из разных регионов страны.