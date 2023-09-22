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Тюменцы воспитывают восьмерых детей.

Многодетную семью из Тюмени наградили орденом «Родительской славы»

22 сентября 2023, 02:34
Фото: Midjourney
Тюменцы воспитывают восьмерых детей.
У Андрея и Натальи Якуниных восемь детей. За заслуги в воспитании семью наградили орденом федерального уровня.
Сюжет
Дети

Орден «Родительская слава» — это государственная награда высшего уровня, которая ежегодно выдается нескольким российским семьям. В этом году ее удостоена семья Якуниных из Тюмени.

Андрей и Наталья растят восьмерых детей. Как отметил глава семейства, семья — это не нахождение в эйфории друг от друга, а совместное преодоление трудностей и решение повседневных задач. Это среда, в которой дети развивают необходимые навыки.

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«Важно говорить какие-то нужные слова, для того чтобы у твоего супруга или супруги был стимул, чувство защищенности, понимание, что это действительно семейный очаг», — отметил Андрей.

Андрей — директор центра «Милосердие». Почти все его время уходит на помощь нуждающимся. В основном, воспитанием детей занимается Наталья, его супруга, но мужчина все равно старается уделять им внимание.

Указ о присвоении семье Якуниных ордена «Родительская слава» подписал президент Владимир Путин. Награда была учреждена еще в 2008 году и вручается она за укрепление института семьи в России. Всего, за 15 лет существования награды, ее получили 494 семьи из разных регионов страны.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменцы#Семья#Награды#Любовь Селезнева
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