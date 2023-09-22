Многодетную семью из Тюмени наградили орденом «Родительской славы»

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Published Сегодня, 02:34
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Орден «Родительская слава» — это государственная награда высшего уровня, которая ежегодно выдается нескольким российским семьям. В этом году ее удостоена семья Якуниных из Тюмени.
Андрей и Наталья растят восьмерых детей. Как отметил глава семейства, семья — это не нахождение в эйфории друг от друга, а совместное преодоление трудностей и решение повседневных задач. Это среда, в которой дети развивают необходимые навыки.
«Важно говорить какие-то нужные слова, для того чтобы у твоего супруга или супруги был стимул, чувство защищенности, понимание, что это действительно семейный очаг», — отметил Андрей.
Андрей — директор центра «Милосердие». Почти все его время уходит на помощь нуждающимся. В основном, воспитанием детей занимается Наталья, его супруга, но мужчина все равно старается уделять им внимание.
Указ о присвоении семье Якуниных ордена «Родительская слава» подписал президент Владимир Путин. Награда была учреждена еще в 2008 году и вручается она за укрепление института семьи в России. Всего, за 15 лет существования награды, ее получили 494 семьи из разных регионов страны.