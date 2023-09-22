nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Менеджер тюменской авиакомпании получил 9 млн рублей на махинациях с билетами

Менеджер тюменской авиакомпании получил 9 млн рублей на махинациях с билетами

22 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Следователи СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника одной из авиакомпаний. Житель Тюмени обвиняется злоупотреблением полномочиями и коммерческом подкупе.

Предполагается, что в результате его действия авиакомпания понесла убытки в размере 14 млн рулей. За свои услуги тюменец получил 9 млн.

«По версии следствия, обвиняемый вопреки законным интересам авиакомпании, используя свое служебное положение в корыстных целях, в период с января 2020 года по июнь 2022 года предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Тюменца задержали сотрудники Следственного комитета и РУ ФСБ по Тюменской области. Ведётся следствие, в ближайшее время тюменцу изберут меру пресечения.

Читайте также:
Задержанного в Омске тюменского активиста внесли в список экстремистовОбвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою винуМедсестра тюменского наркодиспансера получила серьезные ожоги во время пожара
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
Подпишитесь
В тюменских магазинах могут появиться «социальные полки» с «просрочкой»
Сегодня, 08:43
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
Сегодня, 04:59
«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета
Сегодня, 01:00
В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было
Сегодня, 11:18
Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО
Сегодня, 08:01
«Трезвость дешевле»: в Тюмени рекордно выросли цены на алкоголь
Сегодня, 11:20