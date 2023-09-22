Менеджер тюменской авиакомпании получил 9 млн рублей на махинациях с билетами

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Предполагается, что в результате его действия авиакомпания понесла убытки в размере 14 млн рулей. За свои услуги тюменец получил 9 млн.
«По версии следствия, обвиняемый вопреки законным интересам авиакомпании, используя свое служебное положение в корыстных целях, в период с января 2020 года по июнь 2022 года предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Тюменца задержали сотрудники Следственного комитета и РУ ФСБ по Тюменской области. Ведётся следствие, в ближайшее время тюменцу изберут меру пресечения.