Лица с заболеваниями сердца и сосудов имеют показания к диспансерному наблюдению ОМС

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Ведущим фактором сокращения смертности, наряду с предоставлением своевременной и эффективной медпомощи при рецидивах заболевания, продолжает оставаться регулярное диспансерное наблюдение пациентов кардиологического профиля, пишет aif.ru. По данным ФОМС, за семь месяцев этого года охват мероприятиями по диспансеризации пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении у терапевта по причине наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы, составил 85,5%. Число обращений к терапевту для проведения мероприятий по лечению и профилактике таких заболеваний выросло на 2,3%.
«Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что, в свою очередь, повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов», — подчеркнул председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Напомним, режим диспансерного наблюдения вводят в течение трех рабочих дней после того, как в процессе предоставления медпомощи на базе амбулатории или стационара был установлен требующий такого наблюдения диагноз. Диспансерное наблюдение объединяет целый комплекс регулярных обследований и процедур, позволяющих выявлять и лечить сердечно-сосудистые заболевания.
Советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков рассказал, что базовая составляющая диспансерного наблюдения заключается в пожизненном наблюдении у кардиолога с посещением не менее двух раз в год. Если возникнет необходимость, также будет проводиться наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга — в соответствии с индивидуальным графиком.
Эксперты ОМС напоминают: пациентам, которые находятся на диспансерном наблюдении, предоставлено право на медицинскую кардиореабилитацию. Диспансерное наблюдение может также потребовать оценки реабилитационного потенциала пациента. Наличие такого потенциала обеспечивает абсолютные показания для направления пациента на медицинскую реабилитацию медработником, который осуществляет диспансерное наблюдение.
В данный момент весь комплекс мероприятий диспансерного наблюдения способствует не только излечению болезни, но и сохранению здоровья и качества жизни застрахованных.
При возникновении любых вопросов, касающихся получения медицинской помощи в процессе диспансерного наблюдения, необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, где был выдан полис ОМС. Для этого следует связаться с представителем компании по телефону контакт-центра и описать проблему. После поступления запроса будут предприняты необходимые действия для решения проблемы.