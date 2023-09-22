Лица с заболеваниями сердца и сосудов имеют показания к диспансерному наблюдению ОМС

Ведущим фактором сокращения смертности, наряду с предоставлением своевременной и эффективной медпомощи при рецидивах заболевания, продолжает оставаться регулярное диспансерное наблюдение пациентов кардиологического профиля, пишет aif.ru. По данным ФОМС, за семь месяцев этого года охват мероприятиями по диспансеризации пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении у терапевта по причине наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы, составил 85,5%. Число обращений к терапевту для проведения мероприятий по лечению и профилактике таких заболеваний выросло на 2,3%.