Итоги дня Тюмени: новые пешеходные улицы, деликатесы для депутатов, социальные полки

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
В ближайшие годы в областной столице появятся новые пешеходные пространства. План строительства расписан до 2040 года.
Новые пространства для людей появятся между Водопроводной и Орджоникидзе, Широтной и Александра Логунова, Профсоюзной и Максима Горького. Некоторые тюменцы полагают, что некоторые центральные дороги города тоже нужно сделать пешеходными, не обращая внимания на огромные пробки. Например, улицу Ленина.
Для проведение банкетов для официальных лиц выделают 2,4 млн рублей. В меню больше 100 различных порций, народным избранникам и гостям предложат деликатесы из рыбы, ассорти сыров, мясные блюда.
По данным лота № 0167200003423006458 банкеты рассчитаны на 150 участков, оказание услуг осуществляется по заявкам, в период до 30 ноября 2024 года.
Помимо блюд подрядчик должен организовать работу обслуживающего персонала. Для гостей будут доступны сёмга и муксун, буженина, горячая индейка, говяжий язык, копченая колбаса, моцарелла и фрукты. Гости облдумы смогут попробовать горячие блюда: борщ, уху из муксуна и лосося.
Стоимость алкоголя по сравнению с 2021 годом выросла на 3,16%. Средняя цена алкогольной продукции два года назад составляла 209 рублей. К 2022 году ценник подскочил до 220 рублей. Нынешний год отличился снижением стоимости до 215 рублей за единицу товара.
Больше всего подорожали шампанское и вина. Так традиционное «Российское» шампанское в 2021 годе стоило 205 рублей, сейчас же стоимость бутылки возросла до 288 рублей. Почти на 34% подорожали вина Les Grands Chais de France. Товары бренда Sorbet подскочили в цене на 58%.
Тюменские бармены отмечают, что это удорожание существенно не сказалось на предпочтениях и выборе тюменцев.
Ежегодно в России уничтожаются тонны продуктов с почти истекшим сроком годности. Эксперты пришли к выводу, что их можно было бы раздать пенсионерам. Специалисты Финансового университета при правительстве предложили ввести альтернативные меры. Одно из них — социальные полки. На них выставляются продукты с почти истекшим сроком годности. Такие товары предлагается отдавать с большими скидками или бесплатно.
Стоит пояснить, что в РФ отправляются на утилизацию более 18 миллионов тонн продуктов.