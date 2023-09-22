Итоги дня Тюмени: новые пешеходные улицы, деликатесы для депутатов, социальные полки

Ежегодно в России уничтожаются тонны продуктов с почти истекшим сроком годности. Эксперты пришли к выводу, что их можно было бы раздать пенсионерам. Специалисты Финансового университета при правительстве предложили ввести альтернативные меры. Одно из них — социальные полки. На них выставляются продукты с почти истекшим сроком годности. Такие товары предлагается отдавать с большими скидками или бесплатно.