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Громкое дело обвиняемого в домогательствах к детям учителя рассмотрят в Тюмени

Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени

22 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Громкое дело обвиняемого в домогательствах к детям учителя рассмотрят в Тюмени
Учителя географии из Омутинки будут судить в Тюмени. После обжалования приговора адвокатом Александром Акимовым, дело направили на новое рассмотрение, но уже в другом суде.
Сюжет
Суд

Ранее Омутинский районный суд признал учителя местной школы Алексея Л. невменяемым и отправил на принудительное лечение. Однако адвокату педагога удалось оспорить решение суда.

«По моему ходатайству было вынесено постановление о передачи дела в Тюмень. Сейчас, когда постановление вступит в законную силу, дело должны будут направить в Калининский районный суд Тюмени», — рассказал «Нашему городу» адвокат учителя Александр Акимов.

В Тюмени состоится уже третье рассмотрение по обвинению педагога в домогательствах к ученику. В первый раз из-за грубых ошибок судью сняли с дела. Адвокат обвиняемого уверен, что это было следствие ролевой игры между судьей и прокурором. После этого дела начали рассматривать с самого начала, и позже решение второго судьи было оспорено адвокатом.

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Ранее «Наш город» рассказывал о сотруднике батутного центра, который приставал к детям, а с одной из девочек снял видео интимного характера.

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