Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени

В Тюмени состоится уже третье рассмотрение по обвинению педагога в домогательствах к ученику. В первый раз из-за грубых ошибок судью сняли с дела. Адвокат обвиняемого уверен, что это было следствие ролевой игры между судьей и прокурором. После этого дела начали рассматривать с самого начала, и позже решение второго судьи было оспорено адвокатом.