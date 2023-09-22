Герман Греф сообщил о повышении ставок по депозитам и рекордном объеме ипотеки

Представители кредитной организации днем ранее заявили, что в Сбербанке в скором времени намереваются повысить доходность по вкладам. При этом не исключены и корректировки ставок по своей ипотеке. Максимум доходности по вкладам в настоящее время достигает 12%, а минимальная стоимость жилищного кредитования по программам Сбера равна 13,7%. В этом году в течение восьми месяцев было выдано в совокупности свыше 819 тысяч кредитов на жилье на сумму 2,7 триллиона рублей, что в объемах выдач превышает на неполных 6% показатели за весь минувший год. Причем августовские выдачи оказались рекордными, составив 522,5 миллиарда рублей.