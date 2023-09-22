Герман Греф сообщил о повышении ставок по депозитам и рекордном объеме ипотеки

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Об этом глава финансовой организации рассказал представителям СМИ в Великом Новгороде в ходе церемонии открытия кампуса «Школы 21».
Герман Греф сообщил, что по наиболее популярным линейкам с 25 сентября ставки по депозитам планируется поднять на 0,3-0,4 процентного пункта. Согласно предварительным подсчетам, в текущем году будет выдано около 4 триллионов рублей жилищных кредитов, тогда как в минувшем году банк выдал примерно 2,8 триллиона рублей. В четвертом квартале года результатом повышения ставки ЦБ РФ и ряда других мер регулятора, в частности — по изменению риск-весов, станет падание выдач в Сбербанке на 30% или более. Об этом информирует gorod55.ru.
На вопрос, отмечается ли в настоящее время перегрев на ипотечном рынке, глава Сбера заявил, что перегрева на рынке в организации не видят. «Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом», — подытожил Герман Греф.
Представители кредитной организации днем ранее заявили, что в Сбербанке в скором времени намереваются повысить доходность по вкладам. При этом не исключены и корректировки ставок по своей ипотеке. Максимум доходности по вкладам в настоящее время достигает 12%, а минимальная стоимость жилищного кредитования по программам Сбера равна 13,7%. В этом году в течение восьми месяцев было выдано в совокупности свыше 819 тысяч кредитов на жилье на сумму 2,7 триллиона рублей, что в объемах выдач превышает на неполных 6% показатели за весь минувший год. Причем августовские выдачи оказались рекордными, составив 522,5 миллиарда рублей.
В июле результатом возросших инфляционных рисков стало ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики. Регулятор повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Тем не менее, поскольку на рынке наблюдалось стремительное ослабление российской нацвалюты, инфляционные ожидания подогревались, в результате чего ЦБ РФ на внеочередном августовском заседании увеличил ставку уже на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре ключевая ставка вновь была повышена, но теперь только на 1 процентный пункт — до 13% годовых.