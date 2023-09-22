Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
По данным источников 72.RU, на Украине он находится уже почти три месяца — с июля. По мнению инсадеров, экс-глава тюменской ГИБДД в зону СВО поехал не с целью как можно скорее оказаться на свободе. Селюнину оставалось чуть больше года колонии до возможности подачи заявления на условно-досрочное освобождение.
Ранее «Наш Город» писал, что Александра Селюнина была задержан в апреле 2021 года по подозрению в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Его отправили в СИЗО, а позже уволили из органов по выслуге лет. В июне 2022 года суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима.