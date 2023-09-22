Экс-глава тюменской ГИБДД, осужденный за взятки, ушел из колонии на СВО

По данным источников 72.RU, на Украине он находится уже почти три месяца — с июля. По мнению инсадеров, экс-глава тюменской ГИБДД в зону СВО поехал не с целью как можно скорее оказаться на свободе. Селюнину оставалось чуть больше года колонии до возможности подачи заявления на условно-досрочное освобождение.