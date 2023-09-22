Две тысячи человек переедут в первый цифровой микрорайон Сибири в 2023 году

Самый протяженный пешеходный бульвар в городе сейчас строят именно в «Домашнем». Его длина — 1 600 метров. По всей протяженности будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр, а также занятий спортом. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Бульвар будет открыт для жителей и гостей Тюмени.