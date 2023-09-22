Две тысячи человек переедут в первый цифровой микрорайон Сибири в 2023 году

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
Традиционно выдача ключей проходит в несколько этапов. Первыми их получают собственники, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. Затем, приглашают новоселов, оформивших дополнительные опции. Например, ремонт и меблировку от ГК «Страна Девелопмент». Однако весь процесс выдачи ключей проходит в строгие временные рамки.
По договору участия в долевом строительстве после введения дома в эксплуатацию на выдачу ключей выделяется до 90 дней. Но на практике в проектах «Страны» это происходит быстрее: в среднем полтора-два месяца. Сроки в первую очередь зависят от количества квартир в доме.
Из трех домов, которые сдаются в этом году, в продаже осталась всего одна трехкомнатная квартира в доме «Таежный»*. Мастер-спальня, большая гардеробная, «умный дом» и эргономичная планировка и бонус для ее владельцев — паркинг в подарок.
47 000 кв. м. — общая жилая площадь в трех сдаваемых домах. У каждого свой закрытый двор с детскими площадками для самых маленьких жителей «Домашнего» и зонами отдыха для родителей.
Рядом с «Купеческим» — самым маленьким домом в этом ЖК — откроются общественные огороды. Жители микрорайона смогут выращивать овощи и зелень для салата, мяту для чая и цветы для любимых. Первые такие огороды в Тюмени были открыты в ЖК «Европейский берег» и сразу стали популярными среди жильцов. Теперь архитекторы «Страны Девелопмент» включают их в каждый новый проект.
Самый протяженный пешеходный бульвар в городе сейчас строят именно в «Домашнем». Его длина — 1 600 метров. По всей протяженности будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр, а также занятий спортом. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Бульвар будет открыт для жителей и гостей Тюмени.
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*Данные на 21.09.2023 г.