nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Две тысячи человек переедут в первый цифровой микрорайон Сибири в 2023 году

Две тысячи человек переедут в первый цифровой микрорайон Сибири в 2023 году

22 сентября 2023, 04:17
Фото: «Страна Девелопмент»
Сразу три дома в жилом комплексе «Домашний» будут сданы осенью 2023 года. Первый цифровой микрорайон Сибири возводится в районе Плеханово. «Таежный», «Купеческий» и «Зодчих» — дома с уютными сибирскими названиями начнут встречать первых новоселов уже в этом году.

Традиционно выдача ключей проходит в несколько этапов. Первыми их получают собственники, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. Затем, приглашают новоселов, оформивших дополнительные опции. Например, ремонт и меблировку от ГК «Страна Девелопмент». Однако весь процесс выдачи ключей проходит в строгие временные рамки.

В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока.В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока.
В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока.В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока.
В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока.
Фото: «Страна Девелопмент»

По договору участия в долевом строительстве после введения дома в эксплуатацию на выдачу ключей выделяется до 90 дней. Но на практике в проектах «Страны» это происходит быстрее: в среднем полтора-два месяца. Сроки в первую очередь зависят от количества квартир в доме.

Из трех домов, которые сдаются в этом году, в продаже осталась всего одна трехкомнатная квартира в доме «Таежный»*. Мастер-спальня, большая гардеробная, «умный дом» и эргономичная планировка и бонус для ее владельцев — паркинг в подарок.

Ключи от этой квартиры можно получить уже в 2023 году.Ключи от этой квартиры можно получить уже в 2023 году.
Ключи от этой квартиры можно получить уже в 2023 году.
Фото: «Страна Девелопмент»

47 000 кв. м. — общая жилая площадь в трех сдаваемых домах. У каждого свой закрытый двор с детскими площадками для самых маленьких жителей «Домашнего» и зонами отдыха для родителей.

Рядом с «Купеческим» — самым маленьким домом в этом ЖК — откроются общественные огороды. Жители микрорайона смогут выращивать овощи и зелень для салата, мяту для чая и цветы для любимых. Первые такие огороды в Тюмени были открыты в ЖК «Европейский берег» и сразу стали популярными среди жильцов. Теперь архитекторы «Страны Девелопмент» включают их в каждый новый проект.

Общественные огороды и бульвар в ЖК «Домашний».Общественные огороды и бульвар в ЖК «Домашний».
Общественные огороды и бульвар в ЖК «Домашний».
Фото: «Страна Девелопмент»

Самый протяженный пешеходный бульвар в городе сейчас строят именно в «Домашнем». Его длина — 1 600 метров. По всей протяженности будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр, а также занятий спортом. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Бульвар будет открыт для жителей и гостей Тюмени.

Финальные работы по отделке и благоустройству.Финальные работы по отделке и благоустройству.
Финальные работы по отделке и благоустройству.Финальные работы по отделке и благоустройству.
Финальные работы по отделке и благоустройству.Финальные работы по отделке и благоустройству.
Финальные работы по отделке и благоустройству.Финальные работы по отделке и благоустройству.
Финальные работы по отделке и благоустройству.
Фото: «Страна Девелопмент»

Всего в жилом комплексе «Домашний» будет 24 дома. Он станет настоящим «городом в городе» со своим фитнес-центром, магазинами и аптеками, сквером и пространством для самореализации. Весь проект «Страна» завершит в 2026 году.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

*Данные на 21.09.2023 г.

#Общество#Тюмень#Покупка#Продажа#Покупка квартир#Продажа недвижимости#ЖК#Анастасия Имамахметова#Страна
Подпишитесь
«Пострадает весь город!»: как строительство межвузовского кампуса скажется на Тюмени?
Вчера, 08:46
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
Сегодня, 04:59
«Природа в золотом одеянии»: как осень окрасила Тюмень в яркие цвета
Сегодня, 01:00
Сколько тюменцам нужно копить на собственный дом?
Вчера, 19:29
Учитель химии из Тюмени сделал настолку и планирует написать компьютерную игру
Сегодня, 05:11
В бою на СВО погиб офицер — уроженец Тюменской области
Вчера, 15:31