Белоруссия предложила Тюменской области совместно открывать новые производства

Белоруссия выразила готовность создавать с Тюменской областью совместные производства, чтобы поставлять продукцию в страны третьего мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.