Белоруссия предложила Тюменской области совместно открывать новые производства

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Белоруссия выразила готовность создавать с Тюменской областью совместные производства, чтобы поставлять продукцию в страны третьего мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.
«Речь идет не только о расширении взаимной торговли, но и о создании совместных производств с организацией поставок продукции как на внутренние рынки Беларуси и России, так и третьих стран», — подчеркнул Морозов.
В рамках заседания обсуждались возможности увеличения объема поставок в Тюменскую область грузовой и пассажирской техники, а также товаров пищевой промышленности из Белоруссии.
Обсуждая вопросы энергетики, белорусская сторона предложила представителям Тюменской области организовать визит на торфобрикетные заводы Белоруссии, чтобы на месте обсудить дальнейшее сотрудничество.