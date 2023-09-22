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Республика предлагает Тюменской области увеличить объемы поставок белорусской продукции

Белоруссия предложила Тюменской области совместно открывать новые производства

22 сентября 2023, 03:02
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI
Республика предлагает Тюменской области увеличить объемы поставок белорусской продукции
В Тюмени состоялось заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества Белоруссии и российского региона. Стороны обсудили не только вопросы поставок, но и создания совместных производств.

Белоруссия выразила готовность создавать с Тюменской областью совместные производства, чтобы поставлять продукцию в страны третьего мира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии, ссылаясь на замминистра энергетики Дениса Морозова, который возглавлял белорусскую делегацию на заседании по торгово-экономическому сотрудничеству в Тюмени.

«Речь идет не только о расширении взаимной торговли, но и о создании совместных производств с организацией поставок продукции как на внутренние рынки Беларуси и России, так и третьих стран», — подчеркнул Морозов.
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В рамках заседания обсуждались возможности увеличения объема поставок в Тюменскую область грузовой и пассажирской техники, а также товаров пищевой промышленности из Белоруссии.

Обсуждая вопросы энергетики, белорусская сторона предложила представителям Тюменской области организовать визит на торфобрикетные заводы Белоруссии, чтобы на месте обсудить дальнейшее сотрудничество.

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#Экономика#Тюменская область#Белоруссия#Сотрудничество#Международное сотрудничество#Поставки#Любовь Селезнева
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