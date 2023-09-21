Жительница Тюмени рассказала о борьбе с раком

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Анастасия Неустроева поделилась своей историей с корреспондентом «КП»-Тюмень». Она рассказала, как узнала о своем диагнозе и как онкология изменила ее жизнь.
Анастасия случайно узнала о болезни. После операции она почувствовала уплотнение, которое вызвало тревогу. Она также чувствовала слабость, но списывала ее на усталость.
— Врачи ничего конкретного не говорили, но я беспокоилась. В то время я должна была отправиться на сессию, но мой муж настоял: сначала к врачу. Врач отправила меня на МРТ, результат показал: «подозрение на опухоль». Я не поехала на сессию, а пошла в тюменский онкологический диспансер, где сделали биопсию, — рассказывает Анастасия.
— Мне четыре месяца не могли поставить диагноз в Тюмени. Ожидание было ужасным! В Питере мне удалось выявить болезнь. Я общалась с моим врачом, которого я уже полюбила, и успокоилась. Я настроилась на лечение, — делится Анастасия Неустроева.
Химиотерапия, по её словам, не так страшна, как «отходняки» после, но девушка продолжает лечение.
Говорить о том, что Анастасия одолела эту страшную болезнь, еще рано. Она до сих пор сражается с раком и не сдается.