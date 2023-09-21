Жительница Тюмени рассказала о борьбе с раком

— Врачи ничего конкретного не говорили, но я беспокоилась. В то время я должна была отправиться на сессию, но мой муж настоял: сначала к врачу. Врач отправила меня на МРТ, результат показал: «подозрение на опухоль». Я не поехала на сессию, а пошла в тюменский онкологический диспансер, где сделали биопсию, — рассказывает Анастасия.