Юрист прокомментировал ситуацию с фотографиями учительницы из Ишима

Одни считают, что современный мир не должен запрещать пикантные фотографии, татуировки и курение кальяна. Согласно их мнению, в этом нет ничего неприемлемого. В то же время другие осуждают темноволосую девушку, утверждая, что она не подходит для работы в сфере образования и что она вредит детям и их будущему.