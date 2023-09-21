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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Юрист прокомментировал ситуацию с фотографиями учительницы из Ишима

21 сентября 2023, 11:50
История с фотографиями учительницы Анастасией Шумиловой из Ишима вызвала широкий отклик после поста одного активиста в социальных сетях. Люди разделились на два лагеря.

Одни считают, что современный мир не должен запрещать пикантные фотографии, татуировки и курение кальяна. Согласно их мнению, в этом нет ничего неприемлемого. В то же время другие осуждают темноволосую девушку, утверждая, что она не подходит для работы в сфере образования и что она вредит детям и их будущему.

Бывшая учительница получила неожиданную известность, а также столкнулась с многочисленными проблемами. Сначала она не хотела подавать заявление против инициатора конфликта и директора школы, но затем резко изменила свое решение. Юрист Тимур Тимергалиев, который дал интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда — Тюмень», рассказал о возможности Анастасии добиться справедливости и привлечь ответственных лиц к участию в происшествии.

— Непосредственно для педагогов, воспитателей и тренеров нет запрета на публикацию подобных фотографий в социальных сетях, но есть одно условие. Если опубликованные фотографии будут иметь неэтичный характер, то работодатель имеет полное право расстаться с сотрудником из-за его аморального поведения, которое несовместимо с продолжением работы. Данное основание для увольнения предусмотрено в Трудовом кодексе РФ и применяется только к тем, кто выполняет воспитательные функции, — объяснил юрист.

По его словам, у педагога-организатора есть шансы отстоять имя, но сделать это будет непросто.

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