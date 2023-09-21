Власти призвали тюменцев отказаться от автомобиля

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Всемирный день без автомобиля появился в 70-х годах в разгар нефтяного кризиса. Впервые его провели в Швейцарии в 1973 году, далее подобные мероприятия в разных странах Европы продолжались до 1997 года. Уже в 2000 году в движении «День без автомобиля» официально участвовало уже более тысячи городов в 35 странах мира.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени и Тюменской области за 6 месяцев 2023 года зафиксировано 30 случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Для сравнения, в 2022 году таких случаев было 19.