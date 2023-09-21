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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Стоянка для электросамокатов

Власти призвали тюменцев отказаться от автомобиля

21 сентября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Стоянка для электросамокатов
По всему миру 22 сентября — день без автомобиля. Водителям рекомендуют отказаться от личного транспорта и пересесть в автобусы и на электросамокаты.

Всемирный день без автомобиля появился в 70-х годах в разгар нефтяного кризиса. Впервые его провели в Швейцарии в 1973 году, далее подобные мероприятия в разных странах Европы продолжались до 1997 года. Уже в 2000 году в движении «День без автомобиля» официально участвовало уже более тысячи городов в 35 странах мира.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени и Тюменской области за 6 месяцев 2023 года зафиксировано 30 случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Для сравнения, в 2022 году таких случаев было 19.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Экология
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