В Тюменской области продают гостиницу рядом с «Жемчужиной Сибири»

Заметим, что в Тюменской области на продажу выставляют уже не первую базу отдыха. В 25-ти километрах от областной столицы, на берегу озера Яуспу-Бурен, продают экопарк «Удача», на территории которого расположены двенадцать домов разной вместимости, ресторан, баня с большим бассейном, банкетная площадка, пляж с пирсом, спортивные зоны.