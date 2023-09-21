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В Тюменской области продают гостиницу рядом с «Жемчужиной Сибири»

В Тюменской области продают гостиницу рядом с «Жемчужиной Сибири»

21 сентября 2023, 05:39
Фото: Авито

В Тюменской области продают гостиницу рядом с «Жемчужиной Сибири»

Действующую загородную спортивную базу, расположенную в селе Мичурино, выставили на продажу за 150 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на «Авито».
Фото: Авито

В объявлении указано, что на территории комплекса расположены два коттеджа, гостиница, баня на дровах. Имеются открытые и закрытые спортивные зоны, а также столовая на два зала. В шаговой доступности — областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Заметим, что в Тюменской области на продажу выставляют уже не первую базу отдыха. В 25-ти километрах от областной столицы, на берегу озера Яуспу-Бурен, продают экопарк «Удача», на территории которого расположены двенадцать домов разной вместимости, ресторан, баня с большим бассейном, банкетная площадка, пляж с пирсом, спортивные зоны.

Фото: Авито

Стоимость базы отдыха составляет 350 миллионов рублей. По словам владельца бизнеса, комплекс он продает в связи с переездом в другой город.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью продают базу отдыха «Дом отпуска». За готовый бизнес с укомплектованным штатом просят 40 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Продажа#База отдыха
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