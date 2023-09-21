В Тюменской области появится испытательный стенд для горизонтального бурения

«С точки зрения государственной поддержки и логики должны быть определенные стимулы. Мы проработали концепцию некоего испытательного стенда для горизонтального бурения. Этот рынок необходимо стимулировать, в том числе финансово, и при этом сохранить определённую независимость», — сказал он на дискуссионной сессии «Развитие отечественной системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии».