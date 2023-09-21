В Тюменской области появится испытательный стенд для горизонтального бурения

Posted 21 сентября, 09:31
Published 21 сентября, 09:31
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По его словам, разработка позволит компенсировать нехватку испытательной инфраструктуры в регионе, сообщил д
«С точки зрения государственной поддержки и логики должны быть определенные стимулы. Мы проработали концепцию некоего испытательного стенда для горизонтального бурения. Этот рынок необходимо стимулировать, в том числе финансово, и при этом сохранить определённую независимость», — сказал он на дискуссионной сессии «Развитие отечественной системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии».
Машуков отметил, что власти предварительно оценили стоимость проекта.
«Мы понимаем, что это очень дорого. И без каких-либо стимулов, в том числе федеральных, по объемам финансирования регион не справится в одиночку», — добавил он, уточнив, что в сейчас в Тюменской области наблюдается нехватка обширной независимой испытательной инфраструктуры.