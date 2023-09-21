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Posted 21 сентября, 09:31

Published 21 сентября, 09:31

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Тюменской области появится испытательный стенд для горизонтального бурения

В Тюменской области появится испытательный стенд для горизонтального бурения

21 сентября 2023, 09:31
Фото: 1MI
В Тюменской области разработали концепцию создания испытательного стенда для горизонтального бурения. О новой технологии на промышленном энергетическом форуме рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики Антон Машуков.

По его словам, разработка позволит компенсировать нехватку испытательной инфраструктуры в регионе, сообщил д

«С точки зрения государственной поддержки и логики должны быть определенные стимулы. Мы проработали концепцию некоего испытательного стенда для горизонтального бурения. Этот рынок необходимо стимулировать, в том числе финансово, и при этом сохранить определённую независимость», — сказал он на дискуссионной сессии «Развитие отечественной системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии».

Машуков отметил, что власти предварительно оценили стоимость проекта.

«Мы понимаем, что это очень дорого. И без каких-либо стимулов, в том числе федеральных, по объемам финансирования регион не справится в одиночку», — добавил он, уточнив, что в сейчас в Тюменской области наблюдается нехватка обширной независимой испытательной инфраструктуры.

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