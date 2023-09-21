В тюменском аэропорту «Рощино» повредили самолет стремянкой

Сегодня стало известно, что 14 сентября работники тюменского аэропорта повредили самолет Utair. Они занимались перезарядкой передней и основной стоек шасси. После стравливания давления в стойках самолет просел и задел корпусом стремянку, вследствие чего был поврежден.