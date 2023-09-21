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Работники обслуживали стойки шасси

В тюменском аэропорту «Рощино» повредили самолет стремянкой

21 сентября 2023, 08:56
Фото: Михаил Чижов / 1MI
Работники обслуживали стойки шасси
Самолет просел во время обслуживания стоек шасси. Работники не учли, что под ним стоит стремянка.

Сегодня стало известно, что 14 сентября работники тюменского аэропорта повредили самолет Utair. Они занимались перезарядкой передней и основной стоек шасси. После стравливания давления в стойках самолет просел и задел корпусом стремянку, вследствие чего был поврежден.

Как сообщает Телеграм-канал «AVIAINCIDENT», Тюменское межрегиональное территориальное управление Росавиации занимается расследованием инцидента.

Ранее «Наш Город» сообщал, что 13 сентября пассажир авиарейса Сочи — Тюмень потерял сознание во время полета. Первую помозь ему оказали стюардессы.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Новости тюмени#Инцидент#Самолет#Аэропорт#Любовь Селезнева
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