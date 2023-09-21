В тюменском аэропорту «Рощино» повредили самолет стремянкой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Сегодня стало известно, что 14 сентября работники тюменского аэропорта повредили самолет Utair. Они занимались перезарядкой передней и основной стоек шасси. После стравливания давления в стойках самолет просел и задел корпусом стремянку, вследствие чего был поврежден.
Как сообщает Телеграм-канал «AVIAINCIDENT», Тюменское межрегиональное территориальное управление Росавиации занимается расследованием инцидента.
Ранее «Наш Город» сообщал, что 13 сентября пассажир авиарейса Сочи — Тюмень потерял сознание во время полета. Первую помозь ему оказали стюардессы.