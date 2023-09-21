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Updated Сегодня, 12:52

Патруль ГИБДД в Тюмени

В Тюмени пьяный полковник полиции на внедорожнике врезался в легковушку

21 сентября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Патруль ГИБДД в Тюмени
Авария произошло в среду на улице Станислава Карнацевича. Евгений Сиселятин в этот момент находился в Volkswagen Touareg, его машина столкнулась с KIA. Пострадавших нет.
Сюжет
Полиция

На место инцидента прибыли инспекторы ГИБДД. Они провели тест на алкоголь, Евгений Сиселятин был пьян.

«ДТП произошло в свободное от службы время. Проводится служебная проверка», — подтвердили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Тест на алкоголь Станислава Карнацевича
Видео: издание 72.ru

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский полицейский насмерть сбил женщину в селе Шатрово Курганской области. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём внедорожника Honda CRV. В ДТП погибла 45-летняя женщина.

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