В Тюмени пьяный полковник полиции на внедорожнике врезался в легковушку

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский полицейский насмерть сбил женщину в селе Шатрово Курганской области. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём внедорожника Honda CRV. В ДТП погибла 45-летняя женщина.