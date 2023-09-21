В Тюмени пьяный полковник полиции на внедорожнике врезался в легковушку

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На место инцидента прибыли инспекторы ГИБДД. Они провели тест на алкоголь, Евгений Сиселятин был пьян.
«ДТП произошло в свободное от службы время. Проводится служебная проверка», — подтвердили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский полицейский насмерть сбил женщину в селе Шатрово Курганской области. По информации ГИБДД Курганской области, мужчина 1987 года рождения, в момент аварии он был за рулём внедорожника Honda CRV. В ДТП погибла 45-летняя женщина.