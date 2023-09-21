В Тюмени построен первый в России объект за счет инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали компании «Страна Девелопмент».
Два года назад застройщику предоставили льготное финансирование в размере около 700 миллионов рублей на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, дорожного покрытия, сетей водоснабжения и водоотведения. Компания на несколько месяцев раньше срока начала сдавать в эксплуатацию первые объекты, в частности многоквартирный дом. Этот проект стал одним из пилотных, на котором был протестирован механизм инфраструктурных облигаций, позволяющий строить объекты для комфортной жизни.
«Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ — это не только эффективный инструмент повышения качества жизни в стране, но и драйвер развития экономики регионов», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Он рассказал, что на рассмотрении института развития уже находятся заявки из 49 регионов России на участие в программе финансирования инфраструктуры через облигации. По его словам, до конца года в рамках механизма запустят и первый соцобъект — детский сад в Курске.
Первый объект, построенный с помощью такого инструмента, — газовая котельная мощностью 37 МВт — будет способен отапливать одновременно 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 228,2 тысячи квадратных метров. Это автоматизированный и энергоэффективный объект: без участия человека система будет регулировать температуру отопления, а в жаркую погоду сокращать потребление топлива.
Как заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, для министерства очень важно заниматься опережающим развитием инфраструктуры в регионах, и инфраструктурные облигации — это один из инструментов Кабмина, включенных в федпроект «Инфраструктурное меню».
«Это очень эффективный способ привлечь инвестиции в стройку благодаря реализации абсолютно разных, но в то же время необходимых объектов дорожно-транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры или благоустройства», — подчеркнул министр.
Всего в жилом комплексе «Домашний» будет построено 24 жилых корпуса общей жилой площадью более 380 тысяч квадратных метров. Для обеспечения теплом остальных домов уже ведется строительство второй котельной мощностью 21 МВт.
Президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков отметил, компания стала одной из первых в стране, кто получил инфраструктурный заем, и первой по реализации объектов инфраструктуры в рамках данной программы. По его словам, застройщик продемонстрировал, что инструмент работает эффективно и впереди еще предстоит построить несколько инфраструктурных объектов для комфортной жизни в городе.
«Программа инфраструктурных облигаций особенно важна для проектов комплексного развития территорий, где вся инфраструктура практически создается с нуля. Наша задача — сделать так, чтобы эти территории по инфраструктурной насыщенности нисколько не уступали, а, возможно, даже превосходили сложившиеся городские районы», — добавил Александр Гайдуков.
Отмечается, что жилой комплекс возводится на участке, который застройщик получил по итогам аукциона ДОМ.РФ. Предварительно специалисты компании вместе с властями региона и города создали проект планировки территории. Также Банк ДОМ.РФ предоставил финансирование на реализацию проекта в размере 25,1 миллиарда рублей.