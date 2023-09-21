В Тюмени построен первый в России объект за счет инфраструктурных облигаций ДОМ. РФ

Два года назад застройщику предоставили льготное финансирование в размере около 700 миллионов рублей на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, дорожного покрытия, сетей водоснабжения и водоотведения. Компания на несколько месяцев раньше срока начала сдавать в эксплуатацию первые объекты, в частности многоквартирный дом. Этот проект стал одним из пилотных, на котором был протестирован механизм инфраструктурных облигаций, позволяющий строить объекты для комфортной жизни.