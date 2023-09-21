В Тюмени после аварии из машины вылетела картошка и девушка

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Машины ехали в попутном направлении. Удар пришелся в прицеп «Лады Калины», который перевозил мешок с картошкой. Из-за аварии корнеплоды высыпались на дорогу.
«Столкнулись две „Лады“, причины происшествия выясняются. В результате ДТП пострадала девушка, она вылетела из машины. Скорее всего, не пристегнулась», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.
Машины получили серьёзные повреждения передней части кузова, ущерб значительный. Медицинская помощь потребовалась и вылетевшей девушке.
Ранее «Наш город» пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный». Инцидент произошел на парковке улицы Велижанской, в ДТП пострадала женщина. Авария произошла около ЖК «Заречный».