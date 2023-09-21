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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

ГИБДД Тюменской области

В Тюмени после аварии из машины вылетела картошка и девушка

21 сентября 2023, 12:24
Фото: 1MI
ГИБДД Тюменской области
В областной столице столкнулись две «Лады». Авария произошла на пешеходном переходе на улице Ватутина.

Машины ехали в попутном направлении. Удар пришелся в прицеп «Лады Калины», который перевозил мешок с картошкой. Из-за аварии корнеплоды высыпались на дорогу.

«Столкнулись две „Лады“, причины происшествия выясняются. В результате ДТП пострадала девушка, она вылетела из машины. Скорее всего, не пристегнулась», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.
Авария на улице ВатутинаАвария на улице Ватутина
Авария на улице Ватутина
Фото: Фото Егора Аксамитного

Машины получили серьёзные повреждения передней части кузова, ущерб значительный. Медицинская помощь потребовалась и вылетевшей девушке.

Ранее «Наш город» пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный». Инцидент произошел на парковке улицы Велижанской, в ДТП пострадала женщина. Авария произошла около ЖК «Заречный».

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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