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Женщина выпала из окна многоэтажки

В Тюмени из окна дома на улице Газовиков выпала женщина

21 сентября 2023, 17:46
Фото: 1MI
Женщина выпала из окна многоэтажки
В областной столице на улице Газовиков из окна многоэтажного дома выпала женщина.

По данным паблика «ЧП Тюмень», на место инцидента прибыли врачи. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают женщине помощь. Очевидцы сообщили, что всё произошло около многоэтажного дома №28а на Газовиков.

Фото: ВК "ЧП Тюмень"

В середине сентября из окна многоэтажного дома на Николая Федорова выпала журналистка Ольга Саблукова. Ранее она работала главным редактором в двух тюменских изданиях. Несколько её статей вышли и в издании «Наш город» (в 2017 году). Последний раз она заходила в свой аккуант в ВК в июле.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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