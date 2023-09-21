В Тюмени из окна дома на улице Газовиков выпала женщина

В середине сентября из окна многоэтажного дома на Николая Федорова выпала журналистка Ольга Саблукова. Ранее она работала главным редактором в двух тюменских изданиях. Несколько её статей вышли и в издании «Наш город» (в 2017 году). Последний раз она заходила в свой аккуант в ВК в июле.