В Тобольске мужчина избил подростка после того, как тот поцарапал его иномарку

На Октябрьской улице Тобольска подросток на велосипеде столкнулся с иномаркой. Разозленный водитель остановился на обочине, перекрыл дорогу испуганному мальчишке и начал бить его. Свидетели происшествия, родители парня и источник из полиции поделились подробностями случившегося.