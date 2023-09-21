В Тобольске мужчина избил подростка после того, как тот поцарапал его иномарку

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
— Я услышала крики мальчика и посмотрела в окно — не поверила своим глазам! Побежала разнимать. Водитель начал материть меня, продолжая избивать паренька. Он кричал, что его машина стоит несколько сотен тысяч рублей, а царапина совсем ничтожная. Я спросила: «Тебе не стыдно бить ребенка? Ты же мужчина!». Но он только еще больше стал меня материть. Когда мальчик снял очки, я увидела синяк и царапину на его лице. Спешно позвонила в полицию, чтобы предотвратить еще более серьезные последствия, — рассказала свидетельница, пишет «КП-Тюмень».
Со своей стороны, представитель полиции объяснил, что несовершеннолетний нарушил правила дорожного движения.
— Мы приехали на место. Поговорил с водителем, затем отдельно с мальчиком. Спросил, были ли угрозы или оскорбления, и парень ответил отрицательно. В начале мужчина был возбужден, но потом успокоился и готов был к диалогу. В любом случае, мы зарегистрируем ДТП. Также в ходе расследования стало известно, что у водителя иномарки есть проблемы с документами. Нам предстоит провести отдельную работу по этому вопросу, — пояснил представитель полиции.
Родители, в свою очередь, признались, что были очень встревожены после звонка.
— Мы согласны со всем. Наш сын поцарапал машину мужчины, а мужчина избил нашего сына. Таким образом, они решили свою проблему. Зато наш ребенок получил хороший урок. Ему стало ясно, что нельзя ездить по дороге, где ездят автомобили. Это было разъяснено множество раз. А теперь он будет более осторожен, — подытожили родители.