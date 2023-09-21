В Нижнетавдинской больнице штат врачей пополнился молодым педиатром

Posted 21 сентября, 12:59
Published 21 сентября, 12:59
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Алина Юнусова родом с ХМАО. С 3 лет знала, что будет врачом.
«Я всегда любила детей, даже не было сомнения каким врачом стать. Сразу свой выбор остановила на педиатрии, –рассказывает доктор.- Отработала свою первую неделю и поняла, что в выборе я не ошиблась. Прихожу с работы домой, и уже хочется обратно. В Тавде мне очень нравится, именно здесь я нашла то, чего так не хватало в городе — природу, тишину и настоящий контакт с пациентами, в особенности с детьми».
Сегодня Алина Ильгизовна обустраивается в квартире. Расходы на жильё частично компенсирует медучреждение. Бытовые заботы еще больше усиливают её стремление помогать местным жителям, особенно детям, которые ежедневно нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.
Врачу-педиатру также предложили воспользоваться программой «Земский доктор». Она согласилась на условиях, согласно которым, ей необходимо отработать 5 лет на сельской территории в обмен на выплату одного миллиона рублей. Пусть это и вызов, но наш врач принял его с уверенностью и стойкостью, потому что для нее забота о своих пациентах есть главная цель!
В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Областную больницу №15 продолжают привлекать новые кадры.