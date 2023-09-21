В Нижнетавдинской больнице штат врачей пополнился молодым педиатром

«Я всегда любила детей, даже не было сомнения каким врачом стать. Сразу свой выбор остановила на педиатрии, –рассказывает доктор.- Отработала свою первую неделю и поняла, что в выборе я не ошиблась. Прихожу с работы домой, и уже хочется обратно. В Тавде мне очень нравится, именно здесь я нашла то, чего так не хватало в городе — природу, тишину и настоящий контакт с пациентами, в особенности с детьми».