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Posted 21 сентября, 12:59

Published 21 сентября, 12:59

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Нижнетавдинской больнице штат врачей пополнился молодым педиатром

В Нижнетавдинской больнице штат врачей пополнился молодым педиатром

21 сентября 2023, 12:59
Фото: 1MI
В детское поликлиническое отделение облбольницы №15 в Нижней Тавде на работу вышла молодой врач-педиатр. В тюменское село она приехала сразу после окончания медунивера, хотя сама родом из Югры. В департаменте здравоохранения региона узнали, как девушка обустроилась на новом месте.

Алина Юнусова родом с ХМАО. С 3 лет знала, что будет врачом.

«Я всегда любила детей, даже не было сомнения каким врачом стать. Сразу свой выбор остановила на педиатрии, –рассказывает доктор.- Отработала свою первую неделю и поняла, что в выборе я не ошиблась. Прихожу с работы домой, и уже хочется обратно. В Тавде мне очень нравится, именно здесь я нашла то, чего так не хватало в городе — природу, тишину и настоящий контакт с пациентами, в особенности с детьми».

Сегодня Алина Ильгизовна обустраивается в квартире. Расходы на жильё частично компенсирует медучреждение. Бытовые заботы еще больше усиливают её стремление помогать местным жителям, особенно детям, которые ежедневно нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Врачу-педиатру также предложили воспользоваться программой «Земский доктор». Она согласилась на условиях, согласно которым, ей необходимо отработать 5 лет на сельской территории в обмен на выплату одного миллиона рублей. Пусть это и вызов, но наш врач принял его с уверенностью и стойкостью, потому что для нее забота о своих пациентах есть главная цель!

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Областную больницу №15 продолжают привлекать новые кадры.

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