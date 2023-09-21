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"Госуслуги" рекомендуют установить специальное приложение

Тюменцев попросили сообщать о подозрительных дронах

21 сентября 2023, 04:06
Фото: 1MI
"Госуслуги" рекомендуют установить специальное приложение
Россияне начали получать письма с просьбой установить «Радар» на свой телефон. Рассылка добралась и до тюменцев.

Тюменцы начали получать информационные письма на «Госуслугах». В них граждан призывают сообщать о подозрительных беспилотниках с помощью специального приложения.

«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в сообщении.

К письму прикреплены ссылки на магазины приложений, через которые можно установить «Радар» на свой телефон.

Как пишет «ТАСС», приложение впервые было представлено 17 августа. Благодаря нему над Брянской областью были сбиты два дрона.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Госуслуги#Беспилотник#Любовь Селезнева
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