Тюменцев попросили сообщать о подозрительных дронах

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Тюменцы начали получать информационные письма на «Госуслугах». В них граждан призывают сообщать о подозрительных беспилотниках с помощью специального приложения.
«Помогите в борьбе с опасными беспилотниками! В приложении „Радар“ можно сообщить о подозрительных беспилотниках или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — говорится в сообщении.
К письму прикреплены ссылки на магазины приложений, через которые можно установить «Радар» на свой телефон.
Как пишет «ТАСС», приложение впервые было представлено 17 августа. Благодаря нему над Брянской областью были сбиты два дрона.