Тюменцам рассказали, как обменять машину на квартиру

При этом жилье не придется долго ждать — ключи от первых домов начнут выдавать уже в начале 2024 года. Подробности программы обмена автомобиля на квартиру можно узнать в офисе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-26 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.