Тюменцам рассказали, как обменять машину на квартиру

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Учитывая, что цены на автомобили значительно выросли и их снижения не ожидается, сделка с автотрейд-ин может стать весьма выгодной. Стоимость некоторых автомобилей даже на вторичном рынке сейчас сопоставима с ценой студии.
Для тех, кто хочет продать машину и обзавестись квадратными метрами, автотрейд-ин — удобный способ в режиме одного окна выручить деньги за авто и успеть купить понравившуюся квартиру в новостройке, пока цена на нее не выросла.
Сделка максимально быстрая и простая, состоит всего из четырех шагов:
После этого останется только подписать необходимые документы по оформлению квартиры в собственность.
Эта программа пользуется популярностью у будущих жильцов крупного микрорайона «Корней», расположенного на удобной транспортной развязке Мельникайте — Федюнинского. Ограничений по году выпуска авто и производителю нет. Но транспорт не должен быть в аресте или залоге.
Покупка квартиры в «Корнее» — выгодное вложение денег. Проект семейных кварталов серьезно преобразит район. На территории расположатся школа, детский сад и паркинг, а внутри микрорайона планируется масштабное озеленение и множество уютных площадок для отдыха и досуга. Разнообразие планировочных решений поможет каждому подобрать идеальный формат жилья: небольшую студию, где каждый метр функционален или семейную двух- трехкомнатную квартиру.
При этом жилье не придется долго ждать — ключи от первых домов начнут выдавать уже в начале 2024 года. Подробности программы обмена автомобиля на квартиру можно узнать в офисе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-26 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.
Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ» и другие.
Реклама. АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru.