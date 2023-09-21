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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Тюменцам рассказали, как обменять машину на квартиру

Тюменцам рассказали, как обменять машину на квартиру

21 сентября 2023, 06:20
Фото: ЖК «Корней»
В Тюмени стал доступен еще один способ приобретения жилья — автотрейд-ин. Застройщики предложили новую программу, согласно которой можно сдать свой автомобиль в счет оплаты за квартиру в новостройке.

Учитывая, что цены на автомобили значительно выросли и их снижения не ожидается, сделка с автотрейд-ин может стать весьма выгодной. Стоимость некоторых автомобилей даже на вторичном рынке сейчас сопоставима с ценой студии.

Для тех, кто хочет продать машину и обзавестись квадратными метрами, автотрейд-ин — удобный способ в режиме одного окна выручить деньги за авто и успеть купить понравившуюся квартиру в новостройке, пока цена на нее не выросла.

Сделка максимально быстрая и простая, состоит всего из четырех шагов:

  • Выбрать подходящую квартиру в новостройке и связаться с отделом продаж застройщика,
  • Отправить заявку на обмен автодилеру-партнеру, где необходимо будет указать информацию о транспортном средстве,
  • Приехать в автоцентр для оценки стоимости автомобиля,
  • Получить деньги за выкуп машины и направить их в счет первоначального взноса по ипотеке или оплатить частичную или полную стоимость квартиры.

После этого останется только подписать необходимые документы по оформлению квартиры в собственность.

Эта программа пользуется популярностью у будущих жильцов крупного микрорайона «Корней», расположенного на удобной транспортной развязке Мельникайте — Федюнинского. Ограничений по году выпуска авто и производителю нет. Но транспорт не должен быть в аресте или залоге.

Фото: ЖК «Корней»

Покупка квартиры в «Корнее» — выгодное вложение денег. Проект семейных кварталов серьезно преобразит район. На территории расположатся школа, детский сад и паркинг, а внутри микрорайона планируется масштабное озеленение и множество уютных площадок для отдыха и досуга. Разнообразие планировочных решений поможет каждому подобрать идеальный формат жилья: небольшую студию, где каждый метр функционален или семейную двух- трехкомнатную квартиру.

Фото: ЖК «Корней»

При этом жилье не придется долго ждать — ключи от первых домов начнут выдавать уже в начале 2024 года. Подробности программы обмена автомобиля на квартиру можно узнать в офисе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-26 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.

Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ» и другие.

Реклама. АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru.

#Общество#Тюмень#Автомобили#Покупка#Покупка квартир#Корней#ЖК#Анастасия Имамахметова
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