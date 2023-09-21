Трех тюменских медвежат-сирот выходили в реабилитационном центре. Видео

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Возможно, медведицу убили охотники, найденных медвежат отправили в реабилитационный центр Твери. Здесь за косолапыми ухаживают специалисты, но не приучают к людям.
Малыши постепенно растут и набираются сил. Скоро их планируют выпустить в естественную среду обитания.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале сентября огромный медведь забрел на территорию Чугунаевского охотхозяйства в Нижнетавдинском районе, который находится на расстоянии 85 километров от областной столицы. Видео с ним опубликовали охотники.