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Updated Сегодня, 12:13

Медведи в зоопарке

Трех тюменских медвежат-сирот выходили в реабилитационном центре. Видео

21 сентября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Медведи в зоопарке

Трех тюменских медвежат-сирот выходили в реабилитационном центре

Три тюменских медвежонка нашли истощенными и голодными в Вагайском районе. Мамы с ними не было, их передали в заповедник.

Возможно, медведицу убили охотники, найденных медвежат отправили в реабилитационный центр Твери. Здесь за косолапыми ухаживают специалисты, но не приучают к людям.

Малыши постепенно растут и набираются сил. Скоро их планируют выпустить в естественную среду обитания.

Видео: Центр Спасения медвежат-сирот

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале сентября огромный медведь забрел на территорию Чугунаевского охотхозяйства в Нижнетавдинском районе, который находится на расстоянии 85 километров от областной столицы. Видео с ним опубликовали охотники.

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#Общество#Видео#Александр Мязин#Новости тюмени#Медведи
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