Страна Девелопмент ввела в эксплуатацию котельную для первого цифрового ЖК в Сибири

Проект в Тюмени — один из пилотных, в рамках которых механизм инфраструктурных облигаций прошёл обкатку. В 2021 году застройщику было одобрено льготное финансирование в размере 0,7 млрд рублей и подписан договор на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Уже в конце 2022 года — на несколько месяцев раньше срока — в составе ЖК в эксплуатацию был сдан первый многоквартирный дом.