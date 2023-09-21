Стало известно, когда в жилые дома Тобольска придет тепло

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Официально власти ещё не объявили о начале отопительного сезона.
По данным «Нашего города», в 2022 году отопление в Тобольске включили с 12 сентября. В этом году наблюдается аномальное тепло, так поздно отопление в городе еще не включали.
Ранее сообщалось, что власти планировали включить отопление с 22 сентября. В Тюмени отопительный сезон уже начался. Тепло будут включать в жилых домах постепенно. От управляющих организаций в городскую комиссию поступили документы о готовности к зимнему периоду 3728 многоквартирных домов (более 99%)