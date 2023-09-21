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Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Отопление скоро включат

Стало известно, когда в жилые дома Тобольска придет тепло

21 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Отопление скоро включат
Отопительный сезон в Тобольске начнется, после 26 сентября. Этому способствует тёплая погода, в городе до 27 числа обещают до + 21 градуса.

Официально власти ещё не объявили о начале отопительного сезона.

По данным «Нашего города», в 2022 году отопление в Тобольске включили с 12 сентября. В этом году наблюдается аномальное тепло, так поздно отопление в городе еще не включали.

Ранее сообщалось, что власти планировали включить отопление с 22 сентября. В Тюмени отопительный сезон уже начался. Тепло будут включать в жилых домах постепенно. От управляющих организаций в городскую комиссию поступили документы о готовности к зимнему периоду 3728 многоквартирных домов (более 99%)

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Отопление
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