Ситуация усугубляется: сколько тюменцев заболели коронавирусом на этой неделе

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Сейчас по России снова начал распространяться коронавирус, число заболевших им продолжает неуклонно расти. В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали, как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в регионе за этой неделе.
За минувшую неделю замечен резкий рост заболеваемости ОРВИ: заболевают тюменцы всех возрастов. По данным мониторинга, было зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом. Для сравнения, на позапрошлой неделе COVID-19 обнаружили у 75 человек.
В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Партии вакцин поступили в регион и были распределены по больницам в начале месяца.