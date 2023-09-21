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Тюменцев призывают делать прививки

Ситуация усугубляется: сколько тюменцев заболели коронавирусом на этой неделе

21 сентября 2023, 02:34
Фото: 1MI
Тюменцев призывают делать прививки
Коронавирус снова набирает обороты. Только за минувшую неделю в Тюменской области им заразились более сотни человек.

Сейчас по России снова начал распространяться коронавирус, число заболевших им продолжает неуклонно расти. В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали, как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в регионе за этой неделе.

За минувшую неделю замечен резкий рост заболеваемости ОРВИ: заболевают тюменцы всех возрастов. По данным мониторинга, было зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом. Для сравнения, на позапрошлой неделе COVID-19 обнаружили у 75 человек.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Партии вакцин поступили в регион и были распределены по больницам в начале месяца.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Болезни#Тюменская область#Тюменцы#Мониторинг#Любовь Селезнева
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