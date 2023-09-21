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Семья с Украины переехала в Тюмень с одной сумкой вещей

Семья с Украины переехала в Тюмень с одной сумкой вещей

21 сентября 2023, 09:01
Фото: МЧС

Семья с Украины переехала в Тюмень с одной сумкой вещей

Многодетная семья беженцев из Херсонской области, переехавшая весной 2023 года в Тюменскую область, вынуждена жить в пункте временного размещения в Тобольске.
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Беженцы

Переселенцы, как выяснилось, не имеют права на сертификат на получения жилья, поскольку их село не входит в территорию, которая относится к району боевых действий.

Валерий Лиханов и Наталья Кравченко переехали в Тобольск из села Натальевка. В родном поселке они трудились на зерновом предприятии и занимались хозяйством. Планов по переезду куда-либо у них не было — все устраивало. Но с началом специальной военной операции оставаться в Натальевке стало опасно.

Сначала их эвакуировали в Старую Каховку, после чего в Тобольск. По словам беженцев, еще до эвакуации им сообщили, что по приезде в Россию они смогут получить сертификат на получение жилья и подъемные 100 тысяч рублей. Но в итоге, выяснилось, что по закону им не положено ничего, но до окончания СВО разрешили проживать в пункте временного размещения.

В департаменте социального развития 72.RU пояснили, что право на предоставления социальной выплаты имеют граждане, которые покинули место постоянного проживания в городе Херсоне и Херсонской области. Прибывшим в Тюменскую область гражданам, не проживающим в населенных пунктах, включенных в указанный перечень, предоставление социальной выплаты не предусмотрено.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области беженцы с Украины, прибывшие в Тюменскую область, получили более 150 сертификатов на покупку квартир. С момента начала СВО в регион прибыли более 2,7 тысяч переселенцев.

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