Семья с Украины переехала в Тюмень с одной сумкой вещей

Сначала их эвакуировали в Старую Каховку, после чего в Тобольск. По словам беженцев, еще до эвакуации им сообщили, что по приезде в Россию они смогут получить сертификат на получение жилья и подъемные 100 тысяч рублей. Но в итоге, выяснилось, что по закону им не положено ничего, но до окончания СВО разрешили проживать в пункте временного размещения.