РЭО: Размещение маркировки на этикетках бутылок снизит стоимость переработки

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Эксперты отмечают, что это решение потребует внедрения нового стандарта работы не только для изготовителей, но и для розничных торговых сетей. В то же время данная практика может снизить стоимость переработки крышек из пластика, пишет 56orb.ru.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что внедрение этой инициативы позволит сократить объёмы захоронения на полигонах ТКО и уменьшит нагрузку на комплексы по сортировке. Помимо этого, по словам Буцаева, это поможет вернуть россиянам мотивацию собирать и сдавать крышки на переработку. На данный момент этим занимаются 87,3 млн граждан РФ.
Пластиковые крышки появились в стране в 70–80-х годах. Проблема их переработки заключается в том, что вторсырье не сортируется: бутылки выбрасываются и сдаются вместе с крышками.
Напомним, с 1 декабря 2021 года в России действуют правила обязательной маркировки «Честный знак» упакованной минеральной природной воды, а с 1 марта 2022 года вступили в силу требования об обязательной маркировке остальной упакованной воды.
По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, цифровая маркировка помогает не допускать контрафакт на рынок. Однако стикеры на крышках усложняют их переработку. Если использовать водорастворимый клей или перенести стикер с QR-кодом на основную этикетку, проблема решается.
Сообщается, что в прошлом году «ВкусВилл» получил награду РЭО за победу в «Зеленой премии». За год в ходе экологической инициативы для покупателей на переработку было передано более 30 млн «добрых крышек».