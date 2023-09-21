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Помимо освещения, вдоль дороги организуют пешеходную зону

Путь в средневековье: как теперь выглядит дорога к тюменской туристической жемчужине

21 сентября 2023, 05:42
Фото: Диана Юндина / 1MI
Помимо освещения, вдоль дороги организуют пешеходную зону
На дороге к селу установлено освещение. Общая протяженность линии составила почти два километра.

До популярного у туристов села Абалак, что находится в пригороде Тобольска, можно добраться как на машине, так и на общественном транспорте. Здесь каждый год проходит фестиваль реконструкции «Абалакское поле», во время которого село приобретает средневековый вид, а для гостей мероприятия работают ярмарки.

Теперь путь до села стал безопаснее. На подъезде к нему установили 51 опору, общая протяженность линии электроосвещения составила почти два километра. Также вдоль дороги появится пешеходный маршрут. Из 1.6 километров осталось доделать 300 метров.

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#Общество#Тюменская область#Дороги#Благоустройство#Наружное освещение#Туризм#Любовь Селезнева
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