Путь в средневековье: как теперь выглядит дорога к тюменской туристической жемчужине

До популярного у туристов села Абалак, что находится в пригороде Тобольска, можно добраться как на машине, так и на общественном транспорте. Здесь каждый год проходит фестиваль реконструкции «Абалакское поле», во время которого село приобретает средневековый вид, а для гостей мероприятия работают ярмарки.