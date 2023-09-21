Путь в средневековье: как теперь выглядит дорога к тюменской туристической жемчужине

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
До популярного у туристов села Абалак, что находится в пригороде Тобольска, можно добраться как на машине, так и на общественном транспорте. Здесь каждый год проходит фестиваль реконструкции «Абалакское поле», во время которого село приобретает средневековый вид, а для гостей мероприятия работают ярмарки.
Теперь путь до села стал безопаснее. На подъезде к нему установили 51 опору, общая протяженность линии электроосвещения составила почти два километра. Также вдоль дороги появится пешеходный маршрут. Из 1.6 километров осталось доделать 300 метров.