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Прокуратура Тюменской области

Повисла на перекладине: в детском саду Тобольска погибла маленькая девочка

21 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Прокуратура Тюменской области

В детском саду Тобольска погибла маленькая девочка

Тобольский городской суд вынес приговор воспитателю детсада. Её обвиняли в смерти маленькой девочки.
«Установлено, что в мае 2023 года воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности по присмотру за воспитанниками во время утренней прогулки на территории детской площадки дошкольного учреждения города Тобольска», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Малолетняя воспитанница играла на площадке и повисла на металлической перекладине домика-беседки. Суд назначил подсудимой наказание — 1 год ограничения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской больнице впервые в РФ врачи осуществили пересадку костного мозга маленькому четырёхлетнему малышу. Он болеет редким наследственным заболеванием.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Ребенок#Детский сад#Дела судебные
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