Повисла на перекладине: в детском саду Тобольска погибла маленькая девочка

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Установлено, что в мае 2023 года воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности по присмотру за воспитанниками во время утренней прогулки на территории детской площадки дошкольного учреждения города Тобольска», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Малолетняя воспитанница играла на площадке и повисла на металлической перекладине домика-беседки. Суд назначил подсудимой наказание — 1 год ограничения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской больнице впервые в РФ врачи осуществили пересадку костного мозга маленькому четырёхлетнему малышу. Он болеет редким наследственным заболеванием.