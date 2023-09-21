Последний разговор с Сергеем Бодровым: предчувствие трагедии

В Северной Осетии планировали снять всего одну сцену для фильма «Связной», и это должно было произойти на месяц раньше трагических событий в Кармадонском ущелье. Однако, из-за родов жены Бодрова, поездку пришлось отложить. В одном из интервью, вспоминая последний день и последний разговор, Светлана рассказывала, что Сергей был очень грустным и прощался, просил беречь детей. И интуиция женщин редко ошибается.