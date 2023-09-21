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Последний разговор с Сергеем Бодровым: предчувствие трагедии

21 сентября 2023, 08:47
«Или мы одержим победу в мире с помощью этого фильма, или мы полностью провалимся», — именно такие слова произнес Сергей Бодров перед отъездом на съемки фильма «Связной» в Северную Осетию, прощаясь со своей женой.

Эти слова были пророческими и загадочными, как и все, что окружало этот фильм, который должен был стать вторым в карьере Бодрова-младшего в роли режиссера. Наша статья посвящена 21-й годовщине гибели этого выдающегося актера, который стал символом нескольких поколений, пишет ИА RuNews24.ru

В Северной Осетии планировали снять всего одну сцену для фильма «Связной», и это должно было произойти на месяц раньше трагических событий в Кармадонском ущелье. Однако, из-за родов жены Бодрова, поездку пришлось отложить. В одном из интервью, вспоминая последний день и последний разговор, Светлана рассказывала, что Сергей был очень грустным и прощался, просил беречь детей. И интуиция женщин редко ошибается.

Еще одно удивительное совпадение произошло в гостинице, где остановилась съемочная группа перед отправкой в Кармадонское ущелье. Здесь уже жили другие кинематографисты под руководством режиссера Ярополка Лапшина. Сюжет их фильма рассказывал о разрушении ледника, которое унесло жизни сотен людей. Более того, изначально этот фильм должен был называться «Здравствуй, брат», но выводили его на экран под названием «Сель».

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