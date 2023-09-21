Огромная пробка парализовала движение в восточной части Объездной дороги Тюмени

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«Около развязки на Объездной дороге и Ямской грузовик столкнулся с легковушкой. Здесь движение встало», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей П.
В восточной части Объездной возникла крупная пробка в 2,5 километра. Автомобилисты сообщают, что в этом районе в час пик произошло две аварии. В районе Антипино идет ремонт дороги, здесь заторы в 3 километра.
По данным 2ГИС, к 18:10 в городе зафиксировано сразу 8 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 сентября из-за аварий Тюмень встала в 8-бальных пробках.