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Пробки на дорогах

Огромная пробка парализовала движение в восточной части Объездной дороги Тюмени

21 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Пробки на дорогах
Серьёзные заторы возникли на Объездной дороге. Здесь произошло сразу две аварии. Затруднения движения возникли при выезде из города.
«Около развязки на Объездной дороге и Ямской грузовик столкнулся с легковушкой. Здесь движение встало», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей П.

В восточной части Объездной возникла крупная пробка в 2,5 километра. Автомобилисты сообщают, что в этом районе в час пик произошло две аварии. В районе Антипино идет ремонт дороги, здесь заторы в 3 километра.

По данным 2ГИС, к 18:10 в городе зафиксировано сразу 8 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 сентября из-за аварий Тюмень встала в 8-бальных пробках.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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