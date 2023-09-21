Обвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:37
Во время судебного заседания педагог сообщил, что не совершал противоправных действий в отношении учеников Велижанской СОШ, сообщил источник Ура.Ру.
Уголовное дело в отношении учителя Велижанской СОШ № 1 рассматривается в закрытом режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что обвинение в домогательствах к ученикам было предъявлено Евгению Овчинникову весной этого года. На педагога тогда жаловались дети и родители. После обвинений он уволился из школы. 4 сентября состоялось первое заседание суда. Дело рассматривает Нижнетавдинский районный суд.