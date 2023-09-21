Обвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину

Ранее «Наш Город» писал, что обвинение в домогательствах к ученикам было предъявлено Евгению Овчинникову весной этого года. На педагога тогда жаловались дети и родители. После обвинений он уволился из школы. 4 сентября состоялось первое заседание суда. Дело рассматривает Нижнетавдинский районный суд.