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Обвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину

Обвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину

21 сентября 2023, 04:31
Фото: 1MI
Учитель физкультуры из села Велижаны, обвиненный в домогательствах к детям, отрицает свою вину. Евгению Овчинникову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
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Дети

Во время судебного заседания педагог сообщил, что не совершал противоправных действий в отношении учеников Велижанской СОШ, сообщил источник Ура.Ру.

Уголовное дело в отношении учителя Велижанской СОШ № 1 рассматривается в закрытом режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что обвинение в домогательствах к ученикам было предъявлено Евгению Овчинникову весной этого года. На педагога тогда жаловались дети и родители. После обвинений он уволился из школы. 4 сентября состоялось первое заседание суда. Дело рассматривает Нижнетавдинский районный суд.

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