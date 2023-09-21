Объем выданной ИТ-ипотеки в Тюменской области вырос в 6 раз

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В 2 раза больше сделок произошло и в сравнении с высокими показателями июля.
При этом увеличилась средняя сумма такого льготного кредита — с 6,5 млн рублей до 8 млн, — рассказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
Повлияли сразу несколько факторов: ожидание роста ставок вслед за ключевой и повышение требований к первоначальному взносу, наряду со смягчением условий к молодым разработчикам до 35 лет: критерий уровня их заработной платы отменен.
ИТ-ипотека — одна из целевых мер поддержки специалистов важнейшей для экономики страны отрасли, компания-работодатель должна быть зарегистрирована в реестре Минцифры России. В 2023 году тюменские айтишники по льготной программе смогли приобрести недвижимость на сумму в 270 млн рублей.