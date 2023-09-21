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На тюменские дороги наносят разметку синего цвета

На тюменские дороги наносят разметку синего цвета. Что это значит?

21 сентября 2023, 07:37
Фото: ВК Тюмень. Транспорт

На тюменские дороги наносят разметку синего цвета

На дорожное полотно у здания Тюменской областной Думы нанесли синюю разметку. Необычного цвета полосы вызвали удивление у горожан.

В администрации Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что прерывистые линии синего цвета означают хону платной парковки. Такие меры приняты, чтобы автомобилистам было легче определить границы платного парковочного пространства и сориентироваться на дороге.

Впервые синяя разметка на дорогах Тюмени появилась в 2020 году. Тогда полосы необычного цвета нанесли на дорожного покрытие по улице Герцена в качестве в качестве эксперимента. В настоящее время таки цветом обозначены все платные парковочные зоны в областной столице.

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В Тюмени на сегодняшний день организовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца этого года на платный режим переведут парковку по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест. Также к переходу на платный режим работы готовят подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени. В настоящее время там ведутся работы по монтажу необходимого оборудования.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Разметка#Платные парковки
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