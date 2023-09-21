На тюменские дороги наносят разметку синего цвета. Что это значит?

В Тюмени на сегодняшний день организовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца этого года на платный режим переведут парковку по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест. Также к переходу на платный режим работы готовят подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени. В настоящее время там ведутся работы по монтажу необходимого оборудования.