Мобильный интернет стал доступен еще в шести селах Нижней Тавды

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Новая ВОЛС объединила 4 площадки — от узла связи в Тюмени до Нижней Тавды. Проведенные работы позволили в 10 раз увеличить пропускную способность «цифровой дороги» и кратно увеличить скорость LTE в 6 населенных пунктах муниципалитета, а также улучшить стабильность и помехоустойчивость передачи данных.
К любителям высоких скоростей 4G уже могут присоединиться жители районного центра, и сел Андрюшино, Тюнево, Антипино, деревень Иска и Штакульская. Качество связи теперь меньше зависит от погодных условий и остается стабильным в часы пиковых нагрузок на сеть.
Нижнетавдинский район находится в 80 километрах от областного центра — Тюмени. Это один из самых крупных и экономически развитых муниципалитетов региона. Здесь работают несколько предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется и промысловый лов рыбы. В крупнейшем в регионе агротехническом колледже обучаются более 300 студентов из разных сел и городов Тюменской области. Богатые природные массивы, многочисленные озера и реки привлекают рыбаков-любителей и туристов из Тюмени и близлежащих территорий.
В этом году особое внимание мы уделяем малым населенным пунктам в районах, где мобильный интернет и голосовая связь — важные составляющие комфортной жизни жителей. ВОЛС — современный и надежный способ организации транспортной сети. Ее увеличенная пропускная способность поможет реализовать растущие потребности жителей и гостей Нижнетавдинского района, — отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.