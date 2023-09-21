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Мобильный интернет стал доступен еще в шести селах Нижней Тавды

Мобильный интернет стал доступен еще в шести селах Нижней Тавды

21 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям шести сел в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В сентябре специалисты завершили здесь проект по расширению транспортной сети — исчерпавшую ресурс радиорелейную линию связи заменила современная волоконно-оптическая.

Новая ВОЛС объединила 4 площадки — от узла связи в Тюмени до Нижней Тавды. Проведенные работы позволили в 10 раз увеличить пропускную способность «цифровой дороги» и кратно увеличить скорость LTE в 6 населенных пунктах муниципалитета, а также улучшить стабильность и помехоустойчивость передачи данных.

К любителям высоких скоростей 4G уже могут присоединиться жители районного центра, и сел Андрюшино, Тюнево, Антипино, деревень Иска и Штакульская. Качество связи теперь меньше зависит от погодных условий и остается стабильным в часы пиковых нагрузок на сеть.

Нижнетавдинский район находится в 80 километрах от областного центра — Тюмени. Это один из самых крупных и экономически развитых муниципалитетов региона. Здесь работают несколько предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется и промысловый лов рыбы. В крупнейшем в регионе агротехническом колледже обучаются более 300 студентов из разных сел и городов Тюменской области. Богатые природные массивы, многочисленные озера и реки привлекают рыбаков-любителей и туристов из Тюмени и близлежащих территорий.

В этом году особое внимание мы уделяем малым населенным пунктам в районах, где мобильный интернет и голосовая связь — важные составляющие комфортной жизни жителей. ВОЛС — современный и надежный способ организации транспортной сети. Ее увеличенная пропускная способность поможет реализовать растущие потребности жителей и гостей Нижнетавдинского района, — отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Интернет#Мегафон#Нижняя Тавда#Модернизация#Мобильная связь#Качество#Анастасия Имамахметова
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