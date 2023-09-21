Мобильный интернет стал доступен еще в шести селах Нижней Тавды

Нижнетавдинский район находится в 80 километрах от областного центра — Тюмени. Это один из самых крупных и экономически развитых муниципалитетов региона. Здесь работают несколько предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется и промысловый лов рыбы. В крупнейшем в регионе агротехническом колледже обучаются более 300 студентов из разных сел и городов Тюменской области. Богатые природные массивы, многочисленные озера и реки привлекают рыбаков-любителей и туристов из Тюмени и близлежащих территорий.