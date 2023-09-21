Мальчика на самокате госпитализировали после столкновения с «Газелью» в Заводоуковске

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
8-летний школьник был на самокате, ДТП произошло на улице Заводской.
«Предварительно, мальчик получил тяжелые травмы. 63-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка», — сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске на Октябрьской улице подросток столкнулся с иномаркой. На машине появились царапины, разозленный водитель остановился на обочине и начал бить его. По данному факту проводится проверка.