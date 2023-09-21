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ДТП на пешеходном переходе

Мальчика на самокате госпитализировали после столкновения с «Газелью» в Заводоуковске

21 сентября 2023, 14:12
Фото: ГИБДД
ДТП на пешеходном переходе
В Заводоуковске автомобиль «Газель» сбил 8-летнего школьника. Всё произошло на пешеходном переходе.

8-летний школьник был на самокате, ДТП произошло на улице Заводской.

«Предварительно, мальчик получил тяжелые травмы. 63-летний водитель пояснил, что не заметил ребенка», — сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тобольске на Октябрьской улице подросток столкнулся с иномаркой. На машине появились царапины, разозленный водитель остановился на обочине и начал бить его. По данному факту проводится проверка.

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