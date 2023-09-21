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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Тюменской области подорожали товары для животных.

«Котик на миллион»: в Тюменской области резко подорожали товары для животных

21 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI
В Тюменской области подорожали товары для животных.

В Тюменской области на 40% подорожали товары для животных

Содержать дома собаку или кошку для тюменцев теперь — дорогое удовольствие. Ощутимее всего выросли цены на самые популярные товары — сухие и влажные корма.

За последние 3 года стоимость корма для животных выросла на 40,13%. Так с 2021 по 2022 год стоимость упаковки корма подскочила с 126 рублей до 188, что говорит о росте цены на 48,55%, такие данные приводят в Продажи.рф. С 2022 на 2023 стоимость немного снизилась и теперь составляет 177 рублей за упаковку корма.

Заметнее всего подорожал один из самых популярных сухих кормов «Whiskas», его стоимость за три года поднялась более чем на 76%. Также значительно дороже стали лакомства для кошек марки «Edel Cat», рост цены составил 57,4%.

Больше приходится платить и тем, чьи собаки питаются сухим кормом фирмы «ROYAL CANIN», он вырос ы цене на 38,5%. Вдобавок на 30,7% увеличилась стоимость влажного корма для собак — «Winner».

«Да, самые популярные корма сильно подорожали, на это повлияла политическая обстановка в том числе. Однако сейчас на рынке есть неплохие аналога, так сказать, по старым ценам. Поэтому не стоит отчаиваться, всех животин прокормим даже на самый скромный бюджет», — говорит владелица сети магазинов зоотоваров Эвелина Лугина.

Стоит отметить, что корма премиум-класса для кошек в цене также выросли, если вы всегда выбирали для котика, например «ROYAL CANIN», то его стоимость в 2021 года составляла примерно 756 рублей за упаковку, а сейчас выросла до 986. Учитывая, что, в среднем, котику в месяц нужно около двух таких пачек, то только на кормление кота у вас уйдет 1 972 рубля. Чтобы кормить собаку средней породы кормом этой же марки, в месяц придется отдать около 2 284 рубля за две упаковки.

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Однако можно выбрать корма среднего ценового сегмента. Тогда в месяц на питание кота придется тратить 721 рубль, а на собаку — 1 853 рубля. Причем многие ветеринары отмечают, что некоторые корма среднего сегмента не уступают по качеству продукции высшей категории.

Кстати, ранее упомянутый «Whiskas» относят к низкому ценовому сегменту, одна упаковка корма обойдется всего в 175 рублей. Так можно прокормить хвостатого всего за 350 рублей. Однако стоит учитывать, что не любой дешевый корм подойдет вашему питомцу и будет положительно сказываться на его здоровье.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмень оказалась одним из самых «кошачьих» городов России.

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