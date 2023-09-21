«Котик на миллион»: в Тюменской области резко подорожали товары для животных

Стоит отметить, что корма премиум-класса для кошек в цене также выросли, если вы всегда выбирали для котика, например «ROYAL CANIN», то его стоимость в 2021 года составляла примерно 756 рублей за упаковку, а сейчас выросла до 986. Учитывая, что, в среднем, котику в месяц нужно около двух таких пачек, то только на кормление кота у вас уйдет 1 972 рубля. Чтобы кормить собаку средней породы кормом этой же марки, в месяц придется отдать около 2 284 рубля за две упаковки.