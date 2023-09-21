Компания «Промомед» разработала препарат для борьбы с ожирением и диабетом

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:48
В заявлении говорится, что группа компаний «Промомед» разработала первый российский препарат группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида). Он предназначается для пациентов, страдающих от избыточного веса и ожирения, и может применяться с целью профилактики осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, вызванных этими факторами, пишут newizv.ru.
Уточняется, что линейка новых лекарственных средств включает и такие препараты, как «Энлигрия, Квинлиро» (международное непатентованное наименование — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное наименование — семаглутид).
Минздрав относит борьбу с сахарным диабетом к числу ключевых направлений работы по сохранению здоровья нации. Эксперты включают новый препарат и в группу средств для лечения ожирения, которое также становится причиной многих серьезных недугов.
По словам президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академика РАН Ивана Дедова, от избыточной массы тела страдает 50% населения России. При этом свыше 30 млн россиян имеют диагноз «ожирение», которое считается основным фактором риска формирования инвалидизирующих заболеваний и состояний, угрожающих жизни (инфаркты, инсульты и ряд иных сердечно-сосудистых осложнений). Избыточный вес провоцирует нарушения в работе репродуктивной системы организма, следствием чего становится снижение репродуктивного потенциала всей страны. Добиться снижения рисков, причиной которых являются патологии метаболизма, можно лишь нормализацией массы тела. Сейчас в распоряжении у врачей появляется широкий спектр отечественных препаратов для назначения персонифицированной терапии каждому пациенту.
Препарату с торговым наименованием «Энлигрия» 14 сентября было выдано регистрационное удостоверение. Лекарство поступит в розничную сеть после 20 октября. «Квинлиро» и «Квинсента» находятся в процессе госрегистрации.
В фармакологической компании уточняют, что новые препараты обеспечат закрытие образовавшегося в минувшем году дефицита аналогичных средств. Это произошло по причине прекращения поставок от единственного производителя.
По словам Петра Белого, председателя совета директоров группы компаний «Промомед», препарат разрабатывался при участии ведущих эндокринологов Российской Федерации. «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами», — сообщил он. Также эксперт отметил, что новый препарат стала результатом многолетней работы в области создания инновационных технологий полного производственного цикла востребованных и жизненно необходимых лекарственных средств для отечественного рынка.
Следует отметить, что выпуск данных препаратов «Промомедом» обеспечивается при участии еще одного фармпредприятия — завода «Медсинтез».
Российская фармацевтическая ГК «Промомед» производит пять основных групп лекарственных средств: противоопухолевые, неврологические, противовирусные, эндокринологические и антибактериальные. Предприятие выпускает свыше 300 наименований, причем 80 процентов из них относятся к жизненно необходимых и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).