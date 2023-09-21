Компания «Промомед» разработала препарат для борьбы с ожирением и диабетом

По словам президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академика РАН Ивана Дедова, от избыточной массы тела страдает 50% населения России. При этом свыше 30 млн россиян имеют диагноз «ожирение», которое считается основным фактором риска формирования инвалидизирующих заболеваний и состояний, угрожающих жизни (инфаркты, инсульты и ряд иных сердечно-сосудистых осложнений). Избыточный вес провоцирует нарушения в работе репродуктивной системы организма, следствием чего становится снижение репродуктивного потенциала всей страны. Добиться снижения рисков, причиной которых являются патологии метаболизма, можно лишь нормализацией массы тела. Сейчас в распоряжении у врачей появляется широкий спектр отечественных препаратов для назначения персонифицированной терапии каждому пациенту.