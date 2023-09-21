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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Как изменятся ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки до 13%

Как изменятся ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки до 13%

21 сентября 2023, 04:02
Фото: 1MI
В Тюменской области ипотечные кредиты могут подорожать до 14%. Такие прогнозы дают аналитики, основываясь на повышении средней ставки по ипотечным кредитам после августовского повышения ключевой ставки.

По словам главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, ставки по кредитным продуктам в августе увеличились в среднем на 2,5% по сравнению с июлем и составили 13,58%.

«Сейчас мы вряд ли увидим столь резкий скачок. Следует ожидать рост ставок по ипотеке в районе 0,5%. Однозначно выбран курс на ужесточение условий. Возможно, увеличится первоначальный взнос, возможно, что изменят ставку, может, что-то еще претерпит изменение. Пока понятно одно — грядут изменения», — сообщил эксперт РБК Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что 15 сентября, в пятницу, Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Аналитики спрогнозировали рост кредитных ставок до 15-16% годовых, замедление темпов роста экономики и снижение уровня покупательской способности населения.

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