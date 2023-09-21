Как изменятся ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки до 13%

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
По словам главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, ставки по кредитным продуктам в августе увеличились в среднем на 2,5% по сравнению с июлем и составили 13,58%.
«Сейчас мы вряд ли увидим столь резкий скачок. Следует ожидать рост ставок по ипотеке в районе 0,5%. Однозначно выбран курс на ужесточение условий. Возможно, увеличится первоначальный взнос, возможно, что изменят ставку, может, что-то еще претерпит изменение. Пока понятно одно — грядут изменения», — сообщил эксперт РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 сентября, в пятницу, Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Аналитики спрогнозировали рост кредитных ставок до 15-16% годовых, замедление темпов роста экономики и снижение уровня покупательской способности населения.