Египет планирует закупить французскую и болгарскую пшеницу

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По информации от Bloomberg, Россия не согласилась продолжить сделку из-за низкой цены на пшеницу, которую египетская сторона предложила. Оказалось, что эта цена ниже неофициально установленного минимального уровня, который российская сторона хотела добиться, пишет ИА RuNews24.ru
Издание напоминает, что в начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи объявил о покупке 480 000 тонн пшеницы из России. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая доставку. Однако оказалось, что эта цена ниже неофициально установленного минимума, который Россия хотела установить.
После нескольких дней Египет сообщил, что готов рассмотреть возможность покупки пшеницы любого происхождения у трейдера Solaris.