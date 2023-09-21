Египет планирует закупить французскую и болгарскую пшеницу

Издание напоминает, что в начале сентября министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи объявил о покупке 480 000 тонн пшеницы из России. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая доставку. Однако оказалось, что эта цена ниже неофициально установленного минимума, который Россия хотела установить.