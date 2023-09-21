Доходы бюджета Тюменской области выросли на 19 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Решение принято на заседании облдумы 21 сентября. Отмечается, что в этом году доходы бюджета корректируются уже второй раз. Ранее доходы и расходы региональной изменились в июне.
Законодатели одобрили увеличение расходов. Они вырастут сразу на 16 млрд рублей или 6%. Деньги направят на сферы здравоохранения, образования, ЖКХ и переселение из аварийных домов. Доходы регионального бюджета увеличились из-за роста налоговых поступлений.
Ранее «Наш город» сообщал, что региональные власти отвергли идею строительства метрополитена из-за нецелесообразности и его дороговизны.