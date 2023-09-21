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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Здание Тюменской областной Думы

Доходы бюджета Тюменской области выросли на 19 млрд рублей

21 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Здание Тюменской областной Думы
Депутаты Тюменской облдумы утвердили текущее увеличение доходов бюджета на 2023 год в размере 19,5 млрд рублей. Они увеличились на 9%.
Сюжет
Бюджет

Решение принято на заседании облдумы 21 сентября. Отмечается, что в этом году доходы бюджета корректируются уже второй раз. Ранее доходы и расходы региональной изменились в июне.

Законодатели одобрили увеличение расходов. Они вырастут сразу на 16 млрд рублей или 6%. Деньги направят на сферы здравоохранения, образования, ЖКХ и переселение из аварийных домов. Доходы регионального бюджета увеличились из-за роста налоговых поступлений.

Ранее «Наш город» сообщал, что региональные власти отвергли идею строительства метрополитена из-за нецелесообразности и его дороговизны.

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#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы#Бюджет#Областной бюджет
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