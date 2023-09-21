Депутата облдумы обвинили в развале волейбольного клуба «Тюмень»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Об этом сообщают источники издания Ура.ру, близкие к ВК «Тюмень». На данный момент у Виктора Рейна возник конфликт с руководством волейбольного клуба.
«Рейн возглавляет федерацию волейбола в Тюменской области. У него возник личный конфликт с руководством ВК „Тюмень“. После этого правительственные СМИ перестали освещать мероприятия клуба, а его директор Роман Фицак регулярно жалуется на нехватку средств», — отмечает источник издания.
В данный момент Сергей Сарычев продолжает поддерживать клуб. Он работает в «СИБУРе», компания является одним из основных спонсоров ВК «Тюмень». Сарычев ранее лично курировал развитие волейбола в Тюменской области.