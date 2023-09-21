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Волейбольный клуб

Депутата облдумы обвинили в развале волейбольного клуба «Тюмень»

21 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Волейбольный клуб
Депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн разваливает волейбольный клуб. Он является наследием бывшего вице-губернатора Сергея Сарычева.

Об этом сообщают источники издания Ура.ру, близкие к ВК «Тюмень». На данный момент у Виктора Рейна возник конфликт с руководством волейбольного клуба.

«Рейн возглавляет федерацию волейбола в Тюменской области. У него возник личный конфликт с руководством ВК „Тюмень“. После этого правительственные СМИ перестали освещать мероприятия клуба, а его директор Роман Фицак регулярно жалуется на нехватку средств», — отмечает источник издания.

В данный момент Сергей Сарычев продолжает поддерживать клуб. Он работает в «СИБУРе», компания является одним из основных спонсоров ВК «Тюмень». Сарычев ранее лично курировал развитие волейбола в Тюменской области.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Волейбол
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