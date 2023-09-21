Депутат рассказал, как защититься от телефонного мошенничества

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Чаще всего звонки приходят с фальшивых номеров из других стран, таких как Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личными данными, россияне, особенно пенсионеры, продолжают передавать свои сбережения и брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко в интервью RuNews24.Ru отметил, что необходимо провести широкую информационную работу с населением. Эту работу должны выполнять представители законодательной власти, финансовые организации, СМИ и общественные организации.
«Нам нужно распространять информационные брошюры, проводить инструктажи, особенно среди пожилых людей. Мы должны внушить россиянам мысль: если звонит незнакомый человек и просит перевести деньги, надо сразу положить трубку. Люди должны понимать, что это мошенники», — подчеркнул парламентарий.