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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Депутат рассказал, как защититься от телефонного мошенничества

21 сентября 2023, 16:11
Проблема телефонного мошенничества является очень серьезной. В 2023 году количество попыток похищения денег у россиян по телефону превысило 8 миллионов. В прошлом году мошенники украли у граждан России более 14 миллиардов рублей.

Чаще всего звонки приходят с фальшивых номеров из других стран, таких как Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личными данными, россияне, особенно пенсионеры, продолжают передавать свои сбережения и брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко в интервью RuNews24.Ru отметил, что необходимо провести широкую информационную работу с населением. Эту работу должны выполнять представители законодательной власти, финансовые организации, СМИ и общественные организации.

«Нам нужно распространять информационные брошюры, проводить инструктажи, особенно среди пожилых людей. Мы должны внушить россиянам мысль: если звонит незнакомый человек и просит перевести деньги, надо сразу положить трубку. Люди должны понимать, что это мошенники», — подчеркнул парламентарий.

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