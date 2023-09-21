Депутат рассказал, как защититься от телефонного мошенничества

Чаще всего звонки приходят с фальшивых номеров из других стран, таких как Украина, Казахстан, Таджикистан, Польша. Несмотря на множество статей в СМИ о необходимости проверять все сообщения и звонки, связанные с деньгами и личными данными, россияне, особенно пенсионеры, продолжают передавать свои сбережения и брать кредиты, чтобы отдать их мошенникам.