Администрацию Тюменского района может возглавить Павел Перевалов

Общий стаж управленческой работы Павла Перевалова превышает 14 лет. С 2007 года он связан с сектором ЖКХ и строительства. В разное время занимал должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. С 2009 года работал в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области в должности начальника управления инженерной инфраструктуры.