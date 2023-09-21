nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Администрацию Тюменского района может возглавить Павел Перевалов

Администрацию Тюменского района может возглавить Павел Перевалов

21 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI
На должность главы администрации Тюменского района может быть назначен руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Информация об этом появилась в тюменских СМИ.

По неподтвержденным данным, документы на участие в конкурсе Перевалов подаст уже сегодня. В Главном управлении строительства региона «Нашему Городу» данную информацию не подтвердили и не опровергли.

«Павел Анатольевич о своих планах пока сотрудникам не сообщал. В настоящее время он является руководителем ГУС», — сообщили в ведомстве.
Фото: ЧС Тюмень

Павел Перевалов был назначен на должность директора Главного управления строительства Тюменской области в феврале 2021 года. Он занял место замгубернатора Сергея Шустова, координирующего с 2021 года деятельность ГУС и управления гостехнадзора.

Общий стаж управленческой работы Павла Перевалова превышает 14 лет. С 2007 года он связан с сектором ЖКХ и строительства. В разное время занимал должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. С 2009 года работал в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области в должности начальника управления инженерной инфраструктуры.

В 2011 году занял кресло заместителя начальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. В 2012 году был назначен директор департамента ЖКХ Тюменской области. В 2016 году работал в должности заместителя главы администрации Тюмени и курировал отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Перевалов назначен руководителем Главного управления строительства области
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что глава администрации Тюменского района Светлана Иванова, проработавшая в данной должности 8 лет, подала заявление об отставке.

Читайте также:
В Тюменской области продают гостиницу рядом с «Жемчужиной Сибири»В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. ВидеоОбвиняемый в развратных действиях тюменский учитель не признает свою вину
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Назначения#Главное управление строительства#Павел Перевалов
Подпишитесь
«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?
Вчера, 06:41
«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты
Вчера, 01:00
ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Вчера, 08:20
У тюменского экс-депутата заметили дорогие часы за 4 млн рублей
Вчера, 15:12
В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых
Вчера, 09:07
«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени
Вчера, 12:42