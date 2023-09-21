Администрацию Тюменского района может возглавить Павел Перевалов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По неподтвержденным данным, документы на участие в конкурсе Перевалов подаст уже сегодня. В Главном управлении строительства региона «Нашему Городу» данную информацию не подтвердили и не опровергли.
«Павел Анатольевич о своих планах пока сотрудникам не сообщал. В настоящее время он является руководителем ГУС», — сообщили в ведомстве.
Павел Перевалов был назначен на должность директора Главного управления строительства Тюменской области в феврале 2021 года. Он занял место замгубернатора Сергея Шустова, координирующего с 2021 года деятельность ГУС и управления гостехнадзора.
Общий стаж управленческой работы Павла Перевалова превышает 14 лет. С 2007 года он связан с сектором ЖКХ и строительства. В разное время занимал должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. С 2009 года работал в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области в должности начальника управления инженерной инфраструктуры.
В 2011 году занял кресло заместителя начальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. В 2012 году был назначен директор департамента ЖКХ Тюменской области. В 2016 году работал в должности заместителя главы администрации Тюмени и курировал отрасль жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно о том, что глава администрации Тюменского района Светлана Иванова, проработавшая в данной должности 8 лет, подала заявление об отставке.